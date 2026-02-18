Zorro Ranch en Jeffrey Epstein (inzet)

Na jaren van speculatie en beperkte federale actie heeft de kwestie rondom Jeffrey Epsteins Zorro Ranch in New Mexico een beslissende wending genomen. Het Huis van Afgevaardigden van de staat heeft unaniem ingestemd met de oprichting van een speciale 'Truth Commission'. Deze commissie heeft de bevoegdheid om getuigen te dagvaarden om 'de beschuldigingen van criminele activiteiten' op de voormalige ranch van de overleden zedendelinquent te onderzoeken, meldt CNN.

De directe aanleiding voor deze stap is de recente vrijgave van miljoenen documenten door het Amerikaanse ministerie van Justitie, de welbekende Epstein-files. Eén specifiek document, een e-mail uit 2019 van een vermeende oud-medewerker, bevatte de niet geverifieerde maar schokkende bewering dat er op het terrein twee meisjes begraven zouden liggen, zij zouden zijn omgekomen na misbruik. Deze onthulling, gecombineerd met de breed gedragen onvrede over het uitblijven van een grondig lokaal en federaal onderzoek, was voor de wetgevers in New Mexico de druppel. 'New Mexico handelt waar de federale overheid faalt,' aldus Congreslid Melanie Stansbury.

De commissie, die tot 1 januari 2027 actief is, moet volledige transparantie bieden. 'Het is onze verantwoordelijkheid als wetgevers om niet alleen te onderzoeken, maar ook om mensen verantwoordelijk te houden,' verklaarde mede-initiatiefnemer Marianna Anaya. De focus ligt hierbij expliciet niet alleen op Epstein zelf, maar ook op de personen en instituties die zijn 'vermeende' misdaden mogelijk hebben gemaakt.

De cruciale rol van de landcommissaris

Een centrale figuur in dit dossier is Stephanie Garcia Richard, de commissaris van publiek land in New Mexico. Al in 2019, direct na de arrestatie van Epstein, startte haar departement een onderzoek. Omdat een deel van Zorro Ranch op van de staat geleased land ligt, onderzocht zij de pachtovereenkomsten op mogelijke contractbreuk. Ze overhandigde destijds al 400 pagina's aan documenten aan onderzoekers.

Naar aanleiding van de recent onthulde e-mail heeft Garcia Richard haar oproep voor een diepgaand onderzoek hernieuwd en aangedrongen op actie bij de justitiële autoriteiten van de staat. Haar departement heeft volledige medewerking en toegang tot het staatsland toegezegd aan de nieuw opgerichte 'Truth Commission'. Het onderzoek bevindt zich hiermee in een nieuwe, cruciale fase.