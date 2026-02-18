Kok Pierre Wind: 'Ik wil een standbeeld, omdat ik niet vergeten wil worden'

‘Mijn motto is dat je alleen dingen moet doen die je leuk vindt. Zodra iets routine wordt, ben ik weg. Dat is geen divagedrag, maar omdat ik mijn energie anders niet kwijt kan. Ik werk me al heel lang de pleuris, maar dat doe ik omdat ik dat zelf wil. Je wordt van de theaterbusiness ook niet rijk, hè. Dat doe je omdat je er plezier in hebt. Henk en ik kennen elkaar al zo’n dertig jaar. We zijn vrienden, maar soms zien we elkaar maanden niet. En dan ineens weer wel, even samen eten.

Op een zondagmiddag hadden we het over onze wensen, geen dromen, maar dingen die we graag nog zouden willen doen. Ik zei: “Ik wil eigenlijk al twintig jaar een theatershow maken.” Dat is nieuw voor mij. Ik heb veel op tv gedaan en geef regelmatig lezingen in theaters, maar heb nog nooit een eigen voorstelling gehad. Henk zei: “Leuk idee Wind, gaan we doen.” Ik ben iemand die denkt: we kijken wel, maar hij belde meteen iemand en zette het in gang.’