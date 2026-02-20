Essay Luuk Koelman: 'Europa zit vast in zijn eigen val'

Rutte en Trump

Hoe diep de crisis rond Groenland werkelijk is, weet niemand. Wat eerst klonk als incidenteel gedreig van een president met te veel macht en te weinig rem, voelt nu minder willekeurig. Meer systemisch, als een patroon. Alsof Trump ons opschuift naar een wereldorde waarin de sterkste niet meer overlegt, maar simpelweg commandeert: dit is wat ik wil, dus dit gebeurt.

Davos, januari 2026. De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum. Buiten staan de cameraploegen, binnen ruikt het naar tapijt en macht. Trump en Rutte spreken met elkaar achter gesloten deuren. Over Groenland, een kaal rotseiland bedekt met ijs, dat ze beiden niet bezitten en waarover ze in feite niets te zeggen hebben. Maar niemand lijkt dat problematisch te vinden.

Na afloop steekt een journalist zijn hand op. Waarom ontbraken de Denen en Groenlanders aan tafel? Trump wijst naar Rutte: “Ik bespreek het met deze man hier. Hij is eerlijk gezegd belangrijker.”

Dat is zo’n zin die je twee keer moet lezen om te geloven dat hij werkelijk werd uitgesproken. NAVO-chef Rutte is voor Trump belangrijker dan Denemarken zelf. En ook belangrijker dan de 56.000 Groenlanders over wie het feitelijk gaat.

Maar toch, Rutte lijkt iets bereikt te hebben, want Trump trekt zijn dreigementen in. Europese landen die niet wilden meewerken aan de verkoop van Groenland, hoeven niet meer te vrezen voor extra importheffingen. En hij zal Groenland ook niet militair aanvallen.

Brussel haalt opgelucht adem. Crisis afgewend. Groenland blijft Deens. Nou ja, vooralsnog. Want niemand weet wat beide heren nu hebben afgesproken. Er staat niets op papier. Het enige wat naar buiten komt, is een post van Trump op Truth Social. Er zou een ‘framework for a future deal’ liggen. Niet alleen voor Groenland maar, waarom ook niet, voor ‘the entire Arctic Region’.

Opeens in het middel­punt van de belang­stelling: Groenland.

Maar wat houdt dat raamwerk dan in? Immers, als Trump zijn dreigementen intrekt, dan moet Rutte hem op zijn minst iets hebben toegezegd. Maar Rutte houdt de lippen stijf op elkaar en verwijst steeds weer naar die bewuste Truth Social-posting. Diezelfde dag zegt Trump tegen nieuwszender CNBC: ‘We have a concept of a deal.’

Een concept. Laat dat even bezinken. Trump, de man die tijdens zijn eerste presidentschap minstens 30.000 keer loog volgens The Washington Post. En Rutte, de man die geen actieve herinneringen meer heeft, zodra het lastig wordt. Samen sloten ze een mondelinge deal over de toekomst van Groenland en gelijk ook maar de gehele noordpool. Als dit duo een aannemersbedrijfje zou runnen, zou je niet eens je badkamer door hen laten verbouwen.

Maar de EU juicht. Alsof ze iets gewonnen hebben. Brussel klopt zichzelf op de borst. Kijk eens hoe standvastig we waren. We trokken een rode lijn en vervolgens deed Trump een TACO’tje (Trump Always Chickens Out).

Rijst de vraag: waarvoor schrok Trump dan terug? Niet voor veertig Europese soldaten in de Groenlandse sneeuw. Een militaire aanwezigheid die hij spottend ‘een nieuwe hondenslee’ noemde en vooral een futloze en zielige exercitie vond. Nee, Trump schrok nergens voor terug. Hij is de man die krijgt wat hij eist en doet wat hem behaagt. Hij speelt het politieke spel met de subtiliteit van een sloophamer.

‘Rode lijn’

Een paar weken eerder, december 2025. Trump maakt eens te meer duidelijk dat hij Groenland wil hebben. Stephen Miller, zijn rechterhand, meldt droogjes: ‘Niemand gaat een militaire strijd aan met de Verenigde Staten om Groenland.’ Internationale verdragen over soevereiniteit doet hij af als ‘beleefdheidsvormen’. Trump herhaalt het dreigement: ‘Als het niet op de makkelijke manier kan, doen we het op de moeilijke manier.’

De Deense premier Mette Frederiksen reageert: ‘We kunnen niet onderhandelen over onze soevereiniteit.’ Groenlands premier Jens-Frederik Nielsen spreekt van een ‘rode lijn’. Groenland is sowieso niet te koop. En Europa? Dat reageert zoals Europa altijd reageert: vertwijfeld. Het zendt vijftien Franse alpenjagers naar Groenland. Plus een handvol Zweden, dertien Duitsers en twee Nederlanders. Een symbolisch aantal. Maar hé, symboliek is nu eenmaal het enige wapensysteem dat Europa nog produceert. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky merkt droogjes op: ‘Als je veertig militairen naar Groenland stuurt, waar is dat dan voor? Wat voor signaal geef je dan af?’

Trump met Zelenky.

Maar wat kan Europa anders doen? Aansturen op een militaire confrontatie met zijn grootste bondgenoot? Hoe dan? De EU heeft nauwelijks een luchtmacht zonder Amerikaanse toestellen, geen munitie zonder Amerikaanse fabrieken en geen militaire inlichtingen zonder Amerikaanse satellieten. Nee, de NAVO is geen Europese defensieorganisatie. Het is slechts een Amerikaanse veiligheidsgarantie met een niet al te grote Europese inbreng. Een constructie die alleen werkt als de EU zich netjes gedraagt.

Economisch is de situatie niet veel beter. Europa koppelde zich in 2022 los van Russisch gas. Niet omdat Moskou de toevoer stopte, maar omdat Brussel dat moreel noodzakelijk vond. Sindsdien koopt het zijn energie bij de Amerikanen, tegen een hogere prijs. Het is de perfecte illustratie van Europa’s strategische kortzichtigheid. Het was zo gefixeerd op de dreiging uit het oosten dat het helemaal vergat dat die ook uit het westen kan komen.

Trump weet dat. Hij ruikt zwakte zoals een haai bloed ruikt. Hij weet dat de EU niet zal terugduwen. Niet op een manier die pijn doet. Want zonder de VS is er geen NAVO. En zonder NAVO... Europa hyperventileert alleen al bij de gedachte. Sinds de inval in Oekraïne ziet de EU een oorlog met Rusland als onvermijdelijk. Moskou is de grote boze wolf die elk moment kan aanvallen.

Trump daarentegen ziet Rusland als een regionale macht. Een land met een zwalkende economie en een leger dat vastloopt in de Oekraïense modder. Geen gevaar voor de Verenigde Staten. En waarschijnlijk ook niet voor Europa.

Zijn redenering is eenvoudig: als de EU Rusland echt als een existentiële dreiging ziet, dan had het allang zelf militairen naar Oekraïne gestuurd. Eigen boots on the ground in plaats van alles op het bordje van Washington te willen leggen.

En dan is er nog de nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie van de VS, gepubliceerd in december 2025. Rusland wordt daarin niet eens genoemd als grote dreiging. Sterker nog, het document roept de vraag op of bepaalde Europese landen nog wel "betrouwbare bondgenoten" zijn. De tekst leest alsof Amerika al geen lid van de NAVO meer is.

En dus is het alle hens aan dek in Davos. Rutte krijgt groen licht van Brussel om met Trump te praten over Groenland. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, ze stemmen allemaal in. Waarschijnlijk tandenknarsend, maar de keuze is helder. De rechten van 56.000 Groenlanders wegen niet op tegen de noodzaak om Trump aan boord te houden.

Bovendien moet Europa aan Oekraïne denken: zonder Amerikaanse Javelins, HIMARS, Patriots en satellieten is de oorlog daar binnen een maand voorbij. En het zijn de Amerikanen die Oekraïne veiligheidsgaranties zullen moeten geven. De EU heeft het militaire gewicht niet. Dus kiest Brussel voor een ruil die niemand hardop uitspreekt, maar iedereen begrijpt: om de Oekraïense grenzen te beschermen, moet het bereid zijn andere grenzen in te leveren. Die van Groenland.

Dat is de prijs. Europa zit vast in zijn eigen val. In 2022 riepen Europese leiders nog dat de Oekraïnecrisis de NAVO zou versterken. Vier jaar later zien we het tegenovergestelde. Amerika vaart zijn eigen koers. En Europa kijkt toe met de nervositeit van iemand die een ex-vriend tegenkomt op een feestje. Die oude vertrouwdheid is er nog, maar de context is veranderd.

Donroe-doctrine

Trump heeft een visie, al zal hij het zelf waarschijnlijk niet zo noemen. Hij heeft het over de ‘Donroe-doctrine’, een woordspeling op de Monroe-doctrine uit 1823. President James Monroe vertelde het Congres toen dat het westelijk halfrond voortaan Amerikaans terrein was. Europa moest zich er niet meer mee bemoeien, nieuwe kolonies zouden worden gezien als een vijandige daad tegen de Verenigde Staten. Het was grootspraak. Amerika had nauwelijks een leger en een piepkleine marine. Het kon onmogelijk zijn eigen claims waarmaken. Dus haalde de wereld zijn schouders op. Maar de doctrine bleef hangen en groeide mee met de macht van de Verenigde Staten.

Wat begon als borstklopperij, veranderde langzaam in beleid. In 1845 greep president James Polk de Monroe-doctrine aan om Texas (toen nog Mexicaans) te annexeren. In 1898 vielen de VS Cuba binnen om het te ‘bevrijden’ van Spanje en onder Amerikaans toezicht te plaatsen.

In 1904 gaf president Roosevelt de VS het recht om in te grijpen in elk Latijns-Amerikaans land dat ‘wanordelijk gedrag’ vertoonde. Een formulering, zo elastisch dat deze overal kon worden toegepast. En dat gebeurde ook. De VS intervenieerden sindsdien in Nicaragua, Haïti, Dominicaanse Republiek, Guatemala, Cuba, Chili, Granada en Panama. En toen was het pas 1989. Dus ja, het westelijk halfrond is de achtertuin van de VS.

Donald Trump: narcist en pestkop tegelijk.

Trump geeft nu zijn eigen draai aan de Monroe-doctrine: de dreiging komt niet meer uit Europa, maar uit het oosten. China investeert al jaren tientallen miljarden in Latijns-Amerika: havens in Peru, mijnbouw in Chili, 5G-netwerken in Brazilië en elektriciteitscentrales in Argentinië. Rusland rommelt er ook wat rond, schuift hier en daar wat wapens en adviseurs naar voren. Voor Trump is dat onacceptabel. Al doen de Amerikanen precies hetzelfde, met hun ruim zevenhonderd militaire bases, verspreid over alle uithoeken van de wereld. Hoe dan ook, Trump spreekt herhaaldelijk over China en Rusland. Beide landen moeten buiten de deur worden gehouden: ‘Ze hebben hier niets te zoeken, dit is onze hemisfeer, ons halfrond!’

Maar dat niet alleen. In één adem noemt Trump Canada ook nog even ‘de 51ste staat’ en ‘eigenlijk al Amerikaans’. Want: ‘Ze spreken onze taal, kijken onze tv en gebruiken onze valuta. Dus waarom nog langer doen alsof?’ Ja, Trump loert naar Canada. Niet alleen voor de provocatie, maar ook voor de grondstoffen. Het land heeft enorme oliereserves, uranium, goud, zink, nikkel en vooral zoetwater.

En dan is er nog het Panamakanaal. Trump wil het terug, omdat Amerika het ooit heeft gegraven. Verder heeft hij Cuba in het vizier, slechts 145 kilometer onder Florida. En natuurlijk Venezuela met zijn ‘grootste oliereserves ter wereld, in handen van een socialistische dictator. Wij willen onze olie terug!’

Binnen die warrige logica is Groenland geen vreemde eis, maar een logische volgende stap. Het ligt op het juiste halfrond, dus Trumps ‘Greenland will be American’, past naadloos in zijn Donroe-doctrine. Het westelijk halfrond, van Alaska tot Argentinië, zal eraan moeten geloven: Make America Great Again. Het verschil met 1823 is dat de VS het nu kunnen afdwingen. Ze zijn de grootste economie ter wereld, hebben het sterkste leger én een president die geen rem lijkt te kennen.

Groenland

Trump wil Groenland om vier redenen. De eerste is het Golden Dome-project. Een peperduur Amerikaans raketschild tegen ballistische en hypersonische dreigingen. Klaar in 2029, als alles meezit en niemand zich verslikt in de begroting van 1000 miljard dollar. Delen van dat kolossale raketschild moeten op Groenland worden geplaatst, vanwege de ideale noordelijke ligging van het immense eiland. Dit vraagt om een massale uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid met nieuwe bases, permanente bezetting en controle over delen van het eiland.

Nu staat het defensieverdrag tussen de VS en Denemarken (uit 1951) al Amerikaanse bases op Groenland toe, maar dan wel met Deense goedkeuring en Groenlandse instemming. Bovendien dienen de bases van bescheiden omvang te zijn. En dat past niet in Trumps straatje. Hij wil volledige controle. Geen huurcontract, maar het eigendom. Want stel dat de NAVO uit elkaar valt en Denemarken geen bondgenoot meer is. Dan verliezen de VS hun toegang tot Groenland.

Dus moeten in ieder geval delen van Groenland Amerikaans worden. In de wandelgangen circuleert al een term: het Cyprus-model. Op Cyprus (net als Groenland een eiland) bezitten de Britten sinds 1960 militaire bases die ook officieel Brits grondgebied zijn. Ze functioneren als Britse ministaatjes. Honderden vierkante kilometers van het eiland zijn van Groot-Brittannië. Niet tijdelijk, maar voor altijd.

Dát wil Trump ook. Geen tijdelijke lease, maar stukken Groenland die permanent Amerikaans zijn. ‘A deal that’s forever,’ zoals hij het zelf zei. Niet alleen voor zijn Golden Dome, maar ook voor wat eronder ligt.

Want onder die enorme Groenlandse ijslaag ligt het halve periodieke systeem. Zeldzame aardmetalen zoals: neodymium voor elektromotoren, dysprosium voor magneten in windturbines, praseodymium voor vliegtuigmotoren en scandium voor aluminiumlegeringen. Plus uranium, goud, diamanten, zink en lood. Dat is de tweede reden. Amerika kan met de winning van al die grondstoffen de eigen afhankelijkheid van China doorbreken. Maar mijnbouw is complex, want die ijslaag is kilometers dik. Van de vijftig bedrijven die momenteel onderzoeken of mijnbouw op Groenland überhaupt haalbaar is, is er slechts één Amerikaans. De meeste zijn Chinees, Australisch en Canadees.

Trump ruikt zwakte zoals een haai bloed ruikt. Hij weet dat de EU niet zal terugduwen. Niet op een manier die pijn doet. Want zonder de VS is er geen NAVO

Dat vindt Trump onacceptabel. Hij wil niet toekijken hoe andere landen zijn achtertuin leegscheppen. Hij wil nú die Amerikaanse soevereiniteit, zodat de VS kunnen controleren wie er graaft en wie niet. Dat betekent in de praktijk dat duizenden vierkante kilometers Groenland Amerikaans grondgebied moeten worden. Voor altijd. Ook als Groenland ooit onafhankelijk wordt van Denemarken. Dan krijgen de Groenlanders de Amerikaanse bezetter er gratis bij. Onderdeel van de inboedel, zogezegd.

De derde reden: scheepvaartroutes. Door het smeltende poolijs ontstaan nieuwe zeeroutes. Noordelijke passages die de afstand tussen Europa en Azië met duizenden kilometers inkorten. Sneller dan via het Suezkanaal. Dat betekent dagen minder vaartijd en miljarden dollars minder brandstofkosten. Groenland ligt precies tussen die zeeroutes. Dus wie het eiland controleert, kan schepen weren, havens bouwen en tarieven heffen. Groenland kan de VS, die met Alaska al aan enkele noordelijke passages liggen, nóg meer controle geven over het Arctische gebied.

En tot slot is er reden vier. De minst rationele en daarom misschien wel de belangrijkste. Trump wil Groenland gewoon hebben. In interviews noemt hij het eiland ‘psychologisch belangrijk’ voor zichzelf. Dat is geen geopolitieke reden, maar eerder een persoonlijke fixatie. Hij wil Groenland zoals een verwend kind een speelgoedauto uit de etalage wil. Omdat het groot is, omdat het er nu eenmaal ligt. Maar vooral omdat hij niet wil dat een ander kind ermee speelt.

Trump is een narcist. En een narcist verdeelt zijn wereld doorgaans in twee groepen: een groep die hij bewondert en het overige deel dat structureel als minderwaardig wordt beschouwd. West-Europa valt wat Trump betreft in die tweede categorie. Hij staat bijvoorbeeld dichter bij Poetin dan bij Macron. Zo heeft Trump de Russische president nooit beledigd of bespot. Europese leiders wel, voortdurend. De Franse president Emmanuel Macron is ‘a fool’ en de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde hij ‘weak’.

Trump is een pestkop en pestkoppen kiezen altijd slachtoffers die kleiner zijn en niet terugvechten. Europa is zo’n slachtoffer. Het is een continent dat probeert de pestkop te begrijpen en hem tevreden te stellen.

Dat is de kern van Europa’s probleem: we weigeren te geloven wat we zien. De EU blijft zoeken naar redelijkheid en compromissen. Alles om de NAVO maar bijeen te houden, zo lang mogelijk. Sommige EU-diplomaten geloven zelfs dat Trump wel zal bijdraaien, ‘zoals hij eerder ook deed’. Maar hoe draaide hij dan precies bij, de vorige keer? Want dat was op zijn golfresort in Schotland, toen hij Ursula von der Leyen dwong een handelsdeal van 740 miljard dollar te tekenen voor Amerikaanse energie, plus 600 miljard dollar voor de aankoop van Amerikaans militair materieel. In ruil vermeed de EU Amerikaanse handelstarieven van 30 procent.

Appeasement 2.0

Sommigen zeggen dat we dit eerder hebben gezien. Ze wijzen naar 1938, het jaar waarin Groot-Brittannië en Frankrijk Tsjechoslowakije opofferden aan Hitler. Ook Sudetenland werd zonder slag of stoot afgestaan. Appeasement, noemden ze dat. Een puur pragmatische oplossing: toegeven aan de grillen van een agressor om een oorlog af te wenden.

Het werkte niet. Een jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit. Sindsdien geldt appeasement als het schoolvoorbeeld van geopolitieke naïviteit. Je stilt de honger van een autocratische leider niet door hem te geven wat hij eist.

Maar er is een verschil met nu. In 1938 geloofden politici oprecht dat appeasement zou werken. Dat Hitler tevreden zou zijn, dat ze tijd hadden gekocht voor vrede. Ze waren naïef, maar in ieder geval oprecht.

In 2026 weet iedereen beter. Niemand denkt dat dit goed afloopt. Europa handelt niet uit overtuiging, maar enkel uit eigenbelang. Het gaat de ene bondgenoot offeren om de andere langer te kunnen beschermen. Denemarken en Groenland voor Oekraïne. En om de NAVO overeind te houden. Europa hoopt zo nog een paar jaar te kopen.

Brussel kiest voor een ruil die niemand hardop uitspreekt, maar iedereen begrijpt: om de Oekraïense grenzen te beschermen, moet het bereid zijn andere grenzen in te leveren

Iedereen weet dat het eindspel al is begonnen. Denemarken ook. Daarom waarschuwt Kopenhagen: als Amerika ons dwingt stukken Groenland af te staan, dan stappen we uit de NAVO. Een dreigement dat bedoeld is als rode lijn. Maar in Trumps oren klinkt het als een uitnodiging. Hij is de NAVO liever kwijt dan rijk. Een breuk is geen nachtmerrie voor Washington, maar een kans om de Donroe-doctrine volledig door te voeren: het westelijk halfrond onder directe Amerikaanse controle, zonder Europees gezeur over mensenrechten en internationaal recht. Met andere woorden: de NAVO, ooit een garantie voor veiligheid, is nu voor Trump een mechanisme voor afpersing.

De prijs van appeasement is niet wat je geeft, maar wat je daarna niet meer kunt weigeren. Als Europa buigt inzake Groenland, waarom dan niet voor nog veel meer? De mogelijkheden zijn eindeloos. Delen van de Noordzee afstaan voor Amerikaanse olie-exploratie? Waarom ook niet? Amerikaanse oliebedrijven willen al jaren boren in Europese wateren. Tot nu toe blokkeerde Brussel dat uit milieuoverwegingen, maar wat als Trump dreigt met handelstarieven? Dan is milieu ineens een stuk minder belangrijk.

En wat als Trump Chinese schepen wil kunnen weren? Wat als hij controle eist over de haven van Rotterdam, de grootste haven van Europa?

Wie één keer buigt, buigt vaker. Dus komt Trump terug voor Groenland. Misschien niet morgen of volgende maand, maar hij komt, met een nieuwe eis en een nieuwe dreiging. Plus de keuze tussen de makkelijke manier en de moeilijke manier. Waarop Europa, de figurant op het wereldtoneel, weer zal twijfelen, weer zal onderhandelen en weer zal buigen.

Epiloog

Ergens op Groenland tuurt een lokale bestuurder over ijsvlakten die zich uitstrekken tot de horizon. Wind jaagt sneeuw over de bevroren grond, zoals het al sinds mensenheugenis doet. Maar alles voelt anders nu de Amerikanen dreigen te komen.

Wie weet blijft het bij woorden en een framework dat nergens toe leidt. Of toch niet. Komen over enkele jaren de bulldozers en de bouwploegen en de militaire installaties. Dan verdwijnt het Groenland dat hij kent, om te worden vervangen door iets anders, iets Amerikaans.

Hij denkt aan die twee mannen, duizenden kilometers verderop, in Davos. Ze spraken over de toekomst van zijn land. In een kamer waar hij nooit zal komen, aan een tafel waaraan hij nooit zal zitten. En niemand weet wat de twee samen hebben bekokstoofd.

