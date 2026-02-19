Amsterdamse viceburgemeester Sofyan Mbarki (PvdA): 'Islam gaat hier niet meer weg'

‘Ik bén politiek seculier. Daarom vind ik het ook heel ingewikkeld dat de ChristenUnie en het CDA en SGP dat niet zijn, en mede vanuit hun christelijk geloof politiek bedrijven. Ik ben juist bewust lid geworden van een partij waarbij ik dat gescheiden wil houden. Ik zal nooit en te nimmer een politiek standpunt innemen vanwege mijn religieuze spirituele overtuiging. Ik vind niet dat je je moet laten beïnvloeden door een religie bij het maken van staatskeuzes. Tegelijk vind ik wel dat die staat de vrijheid van religie moet beschermen. En vind ik dat de komende jaren juist de progressieve partijen voor die vrijheid van religie moeten gaan staan.

Wat ik in mijn boek wil laten zien, is dat je ook vrouwen met een hoofddoek hebt die bij de Dolle Mina’s horen. En dat je ook weekendonderwijs over de Koran kunt hebben, én over socialisme. Kijk, ik ken Nederland nog van voor de hele problematisering van de islam. Het Nederland van vóór Wilders. Daar ben ik gewoon in opgegroeid, en daar zou ik heel graag naar terug willen. Toen was ik ook gewoon moslim. Alleen werd ik op een gegeven moment públiek moslim, omdat er dingen op de wereld gebeurden waar ik niks mee te maken had, maar waar ik me wel voor moest gaan verantwoorden.

“Wat vind jij van de Taliban in Afghanistan?” Terwijl ik dacht: ik kom net van een avondje poolen op het Damrak, ik ken geen Taliban. Maar die trend is sindsdien gewoon doorgegaan. Terwijl je moslims hebt in zeer veel verschillende geuren en kleuren. Moslims zijn niet homogeen. Die heb je als socialist, die heb je als keiharde liberaal. Je hebt islamitische SP’ers en islamitische VVD’ers. Ik zie in mijn eigen stad op hoeveel totaal verschillende manieren mensen invulling geven aan hun religieuze gevoelens. En al die mensen hebben een veel bredere identiteit dan alleen hun geloof. Net als ik. Ik ben Sofyan. Ik ben moslim, vader, Ajacied, en nog veel meer. Bovenal ben ik Amsterdammer.

En als er iemand is die vindt dat je overal heel veel kritiek op kan hebben en grappen over mag maken, ben ik het wel. Je moet vooral zeggen wat je niet laten kan, dat hoort bij de vrijheid van meningsuiting, maar je moet de vrijheid van meningsuiting niet gebruiken om een groep uit te sluiten, want dat is discriminatie. Islamkritiek is heel wat anders dan een individu ter verantwoording roepen omdat diegene een bepaalde keuze maakt. Het is bovendien een achterhoedegevecht.

De islam is gewoon onderdeel van onze samenleving, de islam gaat niet weg. We moeten ons echt gaan richten op andere dingen, er zijn zoveel bedreigingen die we samen het hoofd moeten bieden. En dan helpt het niet als politieagenten met een migratieachtergrond, die bij de Maccabi-rellen bij wijze van spreken stenen hebben staan koppen op de Dam, ’s ochtends wakker worden en dan van onze premier horen dat we een ‘integratieprobleem’ hebben. Die denken dan: wat bedoel je? Ik doe gewoon mijn werk. Ik heb me ingevochten. Dat moest van Rutte, en dat heb ik gedaan. Maar steeds als er iets fout gaat, zetten we weer een hele groep weg, op basis van luie politiek.