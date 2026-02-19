Terwijl de VS de militaire druk in de regio opvoert, reageert Irans hoogste leider Ali Khamenei met een niet mis te verstane boodschap aan Trump.

Ayatollah Khamenei en president Trump (inzet)

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran bereiken een nieuw kookpunt. Terwijl het Witte Huis spreekt over diplomatie, worden Amerikaanse vliegdekschepen richting de Perzische Golf gedirigeerd, meldt de NOS. In een directe reactie hierop heeft Ayatollah Khamenei, de opperste leider van Iran, een onheilspellende boodschap voor president Trump.

De Amerikaanse regering heeft Iran gewaarschuwd dat het 'zeer verstandig' zou zijn een deal te sluiten over het nucleaire programma. Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt benadrukte de voorkeur voor een diplomatieke oplossing, maar Amerikaanse media melden tegelijkertijd dat gesprekken over militaire acties tegen Iran in een vergevorderd stadium zijn. Een aanval zou zelfs dit weekend al kunnen plaatsvinden, hoewel een definitief besluit van president Trump nog uitblijft.

De VS bouwt ondertussen de militaire aanwezigheid in de regio significant uit. Het vliegdekschip USS Abraham Lincoln is al ter plaatse en de USS Gerald R. Ford, het grootste vliegdekschip ter wereld, is onderweg. Dit machtsvertoon wordt door Teheran met argusogen gevolgd, terwijl Iran zelf ontkent te werken aan de ontwikkeling van een kernwapen.

De dubbele tegenaanval van Khamenei

Als reactie op de Amerikaanse dreiging koos Ayatollah Khamenei voor een tegenreactie. Eerst was er een symbolische waarschuwing: via X verspreidde hij een door AI gegenereerde afbeelding waarop de USS Gerald R. Ford op de bodem van de zee ligt, met de tekst: 'Een oorlogsschip is gevaarlijk, maar het wapen dat zo'n schip kan laten zinken nog gevaarlijker.'

Kort daarna volgde een nog directere, verbale boodschap. Reflecterend op de duurzaamheid van zijn regime stelde Khamenei: 'De Amerikaanse president heeft gezegd dat de Verenigde Staten de Islamitische Republiek al 47 jaar niet hebben kunnen elimineren. Dat is een goede bekentenis.' Hij eindigde met een onomwonden waarschuwing, direct gericht aan Trump: 'Ik zeg: ook jij zal dit niet kunnen.'