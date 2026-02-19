Ex-prins Andrew gearresteerd vanwege Epstein-banden

Voormalig prins Andrew

De Britse voormalig prins Andrew Mountbatten-Windsor is op zijn 66e verjaardag gearresteerd bij Wood Farm, gelegen op het landgoed in Sandringham. De arrestatie, die in de vroege ochtend door ongeveer acht agenten werd uitgevoerd, markeert een significante ontwikkeling in de zaak die is voortgekomen uit de vrijgegeven documenten rondom Jeffrey Epstein, meldt de BBC.

De aanhouding volgt op het reeds lopende politieonderzoek naar meerdere serieuze aantijgingen aan het adres van de voormalige hertog van York. De recentelijk gepubliceerde Epstein-dossiers hebben deze zaak in een stroomversnelling gebracht. Uit de documenten blijkt dat de broer van Koning Charles gevoelige informatie zou hebben gedeeld met Epstein gedurende zijn periode als handelsgezant voor het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is er de zwaarwegende beschuldiging van seksueel misbruik van een vrouw, die door Epstein naar verluidt specifiek voor de prins naar Groot-Brittannië was gehaald.

De politieke druk op de zaak is eveneens aanzienlijk. De Britse premier, Keir Starmer, benadrukte in een reactie tegenover de BBC het fundamentele rechtsprincipe dat 'niemand boven de wet staat'. Hij stelde dat dit een kernwaarde van het Britse rechtssysteem is en onverkort van toepassing moet zijn, ongeacht de status van de beschuldigde. Op de vraag of de prins zich vrijwillig zou moeten melden, antwoordde Starmer dat dit een operationele aangelegenheid voor de politie is, maar herhaalde hij het uitgangspunt van gelijkheid voor de wet.

Een positie onder grote druk na de openbaarmaking van de Epstein-files

De arrestatie van Andrew kan worden gezien als het onvermijdelijke gevolg van een veranderd maatschappelijk en juridisch klimaat. Waar voorheen een zekere mate van immuniteit, al dan niet formeel, leek te gelden voor leden van het koningshuis, is die positie onder toenemende publieke en politieke druk onhoudbaar geworden. De oproep van premier Starmer aan alle personen met relevante informatie, inclusief Andrew zelf, om te getuigen voor de bevoegde autoriteiten, illustreert deze verschuiving.