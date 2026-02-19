Ex-prins Andrew gearresteerd vanwege Epstein-banden
Politiek

Ex-prins Andrew bleef ondanks ontkenningen in nauw contact met Jeffrey Epstein

Terwijl Prins Andrew publiekelijk 'zogenaamd' afstand nam, tonen e-mails een heel ander verhaal over zijn band met Jeffrey Epstein.

Redactie Nieuwe Revu
Jeffrey Epstein
Voormalig prins Andrew
Voormalig prins Andrew

De publieke verklaring van voormalig prins Andrew was ondubbelzinnig. Tijdens zijn inmiddels beruchte BBC-interview stelde hij dat zijn bezoek aan New York in 2010 één specifiek doel had: het professioneel en definitief verbreken van alle banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. De recent vrijgegeven reeks documenten, met daarin e-mailverkeer tussen de twee, trekt die bewering nu ernstig in twijfel, meldt Al Jazeera.

Volgens de officiële lezing van de prins was de reis naar New York een noodzakelijk kwaad, uitgevoerd ná Epstein's eerste veroordeling voor seksuele misdrijven met minderjarigen, om een duidelijke streep in het zand te trekken. Deze verklaring vormde jarenlang de hoeksteen van zijn verdediging. Andrew positioneerde zichzelf als iemand die, hoewel naïef, uiteindelijk het juiste had gedaan door de vriendschap te beëindigen.

De vrijgegeven e-mails schetsen echter een beeld dat haaks staat op deze lezing. Ze suggereren niet alleen dat het contact doorging, maar dat de relatie warm, persoonlijk en intiem van aard bleef, lang na het moment waarop de banden zogenaamd waren doorgesneden. De discrepantie tussen zijn publieke woorden en zijn privécorrespondentie is de kern van de nieuwe onthullingen.

De e-mail die alles veranderde

Het meest concrete bewijsstuk dat de verklaring van de prins onderuithaalt, is een specifieke e-mail. Dit bericht werd door Andrew verstuurd, slechts enkele dagen nadat Jeffrey Epstein was vrijgelaten uit de gevangenis. De e-mail bevat een felicitatie.

Andrew schrijft dat hij Epsteins 'nieuwe leven' met hem wil 'vieren' en stelt de persoonlijke vraag hoe vrijheid voelt. Deze inhoud is in directe tegenspraak met het beeld van een man die de relatie wilde beëindigen. Het toont juist een actieve, vriendschappelijke betrokkenheid op een cruciaal moment, wat de claim dat hij enkel contact zocht om de banden te verbreken, volledig ondermijnt.

Al Jazeera NL Beeld / Newspix

