Ghislaine Maxwell, de handlanger van zedendelinquent Jeffrey Epstein, zou een voorkeursbehandeling met vele voordelen genieten in de gevangenis.

Ghislaine Maxwell met Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, die een gevangenisstraf van 20 jaar uitzit voor haar rol in de zedenzaak rond Jeffrey Epstein, is onderwerp van verdere controverse. Recente onthullingen wijzen op een mogelijke voorkeursbehandeling in de laagbeveiligde gevangenis FPC Bryan in Texas. Deze beweringen, afkomstig van klokkenluiders en uiteengezet in een brief van het Democratische congreslid Jamie Raskin, roepen vragen op over haar omstandigheden, meldt The Guardian.

Volgens de beschuldigingen zou Maxwell beschikken over privileges die voor andere gedetineerden ongebruikelijk zijn. De claims omvatten onder meer op maat gemaakte maaltijden, onbeperkte toegang tot toiletpapier en de mogelijkheid om tijd door te brengen met een puppy die wordt opgeleid tot hulphond. Juridische experts, geciteerd in The Guardian, noemen een dergelijke behandeling 'niet typisch' voor iemand die veroordeeld is voor misdaden gerelateerd aan seksueel geweld.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De speculaties worden verder gevoed door het recente verhoor van Ghislaine Maxwell voor een commissie van het Amerikaanse Congres. Hier beriep zij zich consequent op haar zwijgrecht, het zogeheten 'Fifth Amendment', en weigerde ze antwoord te geven op vragen over het Epstein-dossier. Omdat Epstein zelf in 2019 overleed, wordt Maxwell beschouwd als de persoon die cruciale informatie zou kunnen bezitten over het netwerk van haar voormalige partner.

Analyse: quid pro quo en een mogelijk gratieverzoek

De combinatie van de vermeende privileges en haar zwijgen leidt bij experts tot de theorie van een 'quid pro quo'. De ongebruikelijke behandeling zou een beloning kunnen zijn voor haar weigering om te spreken en mogelijk belastende informatie over invloedrijke personen achter te houden. Tegelijkertijd hintte haar advocaat op een andere strategie: het verkrijgen van de garantie op gratie van Donald Trump.

Hoewel het Witte Huis heeft verklaard dat een pardon voor Maxwell 'niet iets is waar hij over praat of zelfs maar over nadenkt', blijft de mogelijkheid volgens juridische analisten bestaan. Het team van Maxwell ontkent een gratieverzoek en stelt dat er een petitie wordt voorbereid om haar veroordeling aan te vechten op basis van nieuw bewijs. De situatie blijft daardoor complex en onopgelost.