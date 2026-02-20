Donald Trump

Donald Trump heeft aangekondigd dat hij de Amerikaanse overheidsinstanties, inclusief het Ministerie van Oorlog, zal instrueren om het proces voor het vrijgeven van documenten over buitenaards leven en UFO's voor te bereiden. De aankondiging, gedaan via zijn platform Truth Social, volgt op een politiek steekspel met zijn voorganger, Barack Obama, meldt BBC.

De directe aanleiding voor Trumps bevel waren uitspraken van Barack Obama in een podcast. Obama merkte daarin op dat hij gelooft dat aliens 'echt zijn', hoewel hij snel toevoegde ze nooit gezien te hebben en niet te geloven in een complot rondom Area 51. Later nuanceerde Obama zijn opmerking door te stellen dat het, gezien de onmetelijkheid van het universum, statistisch waarschijnlijk is dat er elders leven bestaat, maar dat hij tijdens zijn presidentschap geen enkel bewijs van contact heeft gezien.

Aan boord van Air Force One reageerde Trump fel op de initiële uitspraak en beschuldigde Obama van het delen van gerubriceerde informatie, wat hij 'een grote fout' noemde. Enkele uren later volgde zijn eigen verklaring op Truth Social. Daarin stelde Trump dat hij, 'gebaseerd op de enorme getoonde interesse,' zal overgaan tot het vrijgeven van dossiers gerelateerd aan 'buitenaards leven, ongeïdentificeerde luchtfenomenen (UAP's) en ongeïdentificeerde vliegende objecten (UFO's).'

Toenemende druk voor transparantie

De actie van Trump past binnen een bredere trend van hernieuwde publieke en politieke belangstelling voor het UFO-fenomeen in de Verenigde Staten. Deze golf van interesse werd grotendeels aangewakkerd in 2017, toen rapporten over een geheim Pentagon-programma voor het onderzoeken van UAP-meldingen door militair personeel naar buiten kwamen. Deze onthullingen leidden tot een serieuze discussie in Washington.

In 2022 hield het Amerikaanse Congres de eerste openbare hoorzittingen over UFO's in meer dan 50 jaar. Als reactie hierop beloofde het Pentagon meer transparantie en richtte het een speciaal departement op, het All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), om alle meldingen van UAP's binnen het leger systematisch te verzamelen en analyseren. Desondanks concludeerde een rapport van het Pentagon in 2024 dat er 'geen bewijs' is gevonden dat de Amerikaanse overheid ooit in contact is gekomen met buitenaards leven en dat de meeste waarnemingen verklaard kunnen worden als gewone objecten of fenomenen.

Politieke manoeuvre of zoektocht naar de waarheid?

De aankondiging van Trump kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds sluit het aan bij een wijdverbreid verlangen naar meer transparantie van de overheid, een sentiment dat kiezers uit verschillende politieke kampen aanspreekt. Anderzijds is de timing, direct gekoppeld aan de uitspraken van Obama, onmiskenbaar politiek.

Door zichzelf te positioneren als degene die de 'geheime' dossiers openbaar maakt, speelt Trump in op het wantrouwen tegen de gevestigde orde en creëert hij een duidelijk contrast met zijn politieke rivaal. Of zijn bevel daadwerkelijk zal leiden tot de onthulling van nieuwe, baanbrekende informatie of voornamelijk dient als politiek theater, zal de komende tijd moeten uitwijzen.