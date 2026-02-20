Caroline van der Plas heeft tegen het AD bevestigd dat ze het partijleiderschap overdraagt aan vertrouweling Henk Vermeer.

Van der Plas en Vermeer in de Tweede Kamer

Caroline van der Plas draagt het partijleiderschap van de BoerBurgerBeweging (BBB) over. Tweede Kamerlid Henk Vermeer wordt de nieuwe voorman, zo bevestigt de partij. Van der Plas, die sinds de oprichting in 2019 het boegbeeld was, blijft wel aan als lid van de Tweede Kamer.

De keuze voor Vermeer is opvallend, aangezien huidig vicepremier Mona Keijzer lang als een mogelijke opvolger werd gezien. De partij heeft echter gekozen voor Henk Vermeer, die bekendstaat als de rechterhand en haar grootste vertrouweling. Volgens Van der Plas is de overdracht een logische stap, nadat ze afgelopen zomer al besloot geen lijsttrekker meer te zijn bij de volgende verkiezingen. 'Ik heb vijf jaar lang de kar getrokken en het is tijd voor een volgende stap voor BBB,' aldus de uitzwaaiende BBB-leider in een toelichting.

Vermeer zelf noemt het een 'grote verantwoordelijkheid' en spreekt zijn waardering uit voor wat Van der Plas heeft neergezet. Als mede-oprichter, partijstrateeg en campagneleider was Vermeer vanaf het begin nauw betrokken bij de opbouw van de partij. Hij was tevens de secondant van Van der Plas tijdens de onderhandelingen voor het regeerakkoord van het kabinet-Schoof.

Nieuw boegbeeld na roerige periode

De leiderschapswissel volgt op een bewogen periode voor de BBB. Na een stormachtige groei, waarbij de partij bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 in elke provincie de grootste werd, trad de partij met zeven zetels toe tot het kabinet-Schoof. Bij de meest recente Tweede Kamerverkiezingen zag de partij haar zetelaantal echter bijna halveren.

Vele kiezers verweten de partij de chaos rondom het kabinet, tot frustratie van Caroline van der Plas, die benadrukte dat haar partij, in tegenstelling tot andere, het kabinet tot het einde trouw is gebleven. Het einde van deze kabinetsperiode en de aanstaande komst van het kabinet-Jetten markeren voor Van der Plas het moment voor een nieuwe rol. Ze geeft aan dat ze, zonder de 'zware last van het partijleiderschap', de stem van het platteland 'nog luider' kan laten klinken in een tijd waarin 'donkere wolken' boven de agrarische sector hangen.