Een gewapende man is bij Mar-a-Lago doodgeschoten nadat hij het beveiligde terrein van de residentie was binnengedrongen. Dit is tot nu toe bekend.

Mar-a-Lago, het buitenverblijf van Trump (inzet) in Florida

Bij het Mar-a-Lago-verblijf van Donald Trump in Palm Beach, Florida, is een man doodgeschoten door beveiligingsdiensten. Het incident vond plaats rond 01:30 lokale tijd toen de man een beveiligd gebied van het landgoed betrad. Hij was gewapend met een jachtgeweer en droeg een jerrycan met benzine bij zich. President Trump was op het moment van de schietpartij niet op het landgoed aanwezig, meldt BBC.

Volgens de lokale Sherrif Ric Bradshaw werd de man, een twintiger, gedetecteerd nadat hij de binnenste 'veiligheidsperimeter' van het terrein was binnengedrongen. Agenten van de US Secret Service en een afgevaardigde van het Sheriff's Office confronteerden de verdachte.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De man kreeg het bevel om de voorwerpen die hij bij zich droeg, te laten vallen. Hij liet de jerrycan vallen, maar bracht vervolgens zijn jachtgeweer in een schietpositie. 'Op dat moment,' zo verklaarde Bradshaw tijdens een persconferentie, 'vuurden de agenten hun wapens af om de dreiging te neutraliseren.' De man overleed ter plaatse.

Onderzoek gestart door meerdere instanties

Het incident wordt onderzocht door zowel de Secret Service als het lokale Sheriff's Office. De betrokken agenten droegen tijdens de confrontatie bodycams, waarvan de beelden deel uitmaken van het onderzoek. Er zijn geen agenten gewond geraakt.

Het FBI is eveneens ter plaatse om bewijsmateriaal te verzamelen. Een woordvoerder van het FBI, Brett Skiles, heeft omwonenden verzocht om eventuele ongebruikelijke activiteit op hun beveiligingscamera's te controleren en dit te melden. Tijdens de persconferentie toonde de sheriff een foto van het betreffende jachtgeweer en de jerrycan.

Identiteit en motief nog onbekend

Op dit moment zijn veel details nog onduidelijk. De identiteit van de doodgeschoten man is niet vrijgegeven. Ook over zijn motief en de exacte omstandigheden van zijn poging om het terrein te betreden, is nog niets bekendgemaakt. De autoriteiten hebben niet bevestigd hoeveel schoten er zijn gelost en of het jachtgeweer van de man geladen was. Het onderzoek naar deze vragen is nog gaande.