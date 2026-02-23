Na het vertrek van Van der Plas is onrust ontstaan binnen de BBB over de opvolging. Prominente leden steunen Mona Keijzer, in plaats van de naar voren geschoven Henk Vermeer.

De BBB-fractie in 2024

Binnen de BBB is aanzienlijke onrust ontstaan na de aankondiging dat Henk Vermeer het partijleiderschap overneemt van Caroline van der Plas. De kern van het conflict is dat de nummer twee op de kieslijst, Mona Keijzer, bij deze beslissing is gepasseerd, wat leidt tot openlijk verzet binnen de partij.

De onvrede is geformaliseerd in een brandbrief aan het partijbestuur, ondertekend door drie prominente leden: demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman, Eerste Kamerlid Robert van Gasteren en voormalig Tweede Kamerlid Claudia van Zanten. Zij benadrukken de populariteit en het potentieel van Keijzer, die zij omschrijven als een 'stemmenkanon' dat een breed publiek aanspreekt. Met meer dan 100.000 voorkeursstemmen, tegenover 3.400 voor Vermeer, wordt haar populariteit bij de achterban als een belangrijk argument gezien.

De ondertekenaars van de brief bekritiseren niet alleen de keuze voor Vermeer, maar ook de procedure. Zij stellen dat een beslissing over het partijleiderschap niet zonder de leden genomen kan worden en benadrukken het belang van draagvlak. Bovendien signaleren ze een strategisch meningsverschil: zij pleiten voor een brede, sociaal-conservatieve volkspartij voor 'boeren én burgers', in plaats van een focus op alleen het platteland. Het conflict escaleerde nadat bekend werd dat het besluit buiten Keijzer om is genomen, die sindsdien nog geen reactie gaf.

Toekomst van de BBB-fractie onzeker

De situatie heeft de verhoudingen binnen de vierkoppige fractie op scherp gezet. De voorgedragen opvolger, Henk Vermeer, reageerde in het tv-programma Nieuws van de Dag terughoudend op de ontstane situatie. Gevraagd naar de positie van Mona Keijzer binnen de fractie, was zijn antwoord: 'Dat zal blijken', meldt het AD.

Deze uitspraak onderstreept de onzekerheid over de toekomst. De briefschrijvers hebben aangeboden te bemiddelen om een escalatie te voorkomen. De eerstvolgende bijeenkomst van de fractie aanstaande dinsdag wordt cruciaal voor de eenheid binnen de partij.