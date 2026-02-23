Andrew in 2004

Nieuwe getuigenissen van voormalige ambtenaren werpen een kritisch licht op de periode van Prins Andrew als speciale handelsgezant voor het Verenigd Koninkrijk. Volgens klokkenluiders die destijds voor de overheid werkten, zou de prins systematisch persoonlijke uitgaven, waaronder voor 'massagediensten', hebben gedeclareerd bij de belastingbetaler, meldden ze tegen de BBC.

De claims, die betrekking hebben op zijn ambtstermijn tussen 2001 en 2011, worden ondersteund door meerdere bronnen. Een voormalig ambtenaar van het toenmalige UK Trade and Investment departement geeft aan dat hij een declaratie voor een massage na een reis van de prins naar het Midden-Oosten weigerde goed te keuren. Hij werd echter teruggefloten door zijn leidinggevenden. 'Ik vond het verkeerd... ik zei dat we het niet moesten betalen, maar uiteindelijk betaalden we het toch,' verklaarde hij tegenover de BBC.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Deze specifieke claim wordt ondersteund door een andere, voormalige hoge functionaris die toezicht hield op de financiën. Hij bevestigt vergelijkbare uitgaven te hebben gezien en heeft 'absoluut geen twijfel' over de authenticiteit van de bewering. De ambtenaren, die anoniem wensen te blijven, betreuren nu dat deze vroege signalen van ongepast gedrag niet serieuzer werden genomen, zeker in het licht van de latere onthullingen rondom zijn banden met Jeffrey Epstein.

Bekijk ook

Ex-prins Andrew bleef in nauw contact met Jeffrey Epstein | Nieuwe Revu

Een cultuur van ontzag en gebrekkige controle

De getuigenissen schetsen een beeld van een werkomgeving waarin de koninklijke status van Prins Andrew hem immuun leek te maken voor kritiek of controle. De hoge ambtenaar beschrijft een schokkend gebrek aan toezicht op de uitgaven van de prins, die bestonden uit excessieve vliegreizen en onredelijke hotelkosten. 'Het was alsof het geen echt geld was,' stelt hij.

Bekijk ook

Koning Charles over Andrew: 'Recht moet zijn loop hebben' | Nieuwe Revu

Financiële controles werden routinematig 'afgestempeld' zonder enige diepgaande inspectie. Deze cultuur van ontzag en de aarzeling om een lid van het koningshuis uit te dagen, leidden ertoe dat er weinig tot geen verantwoording werd afgelegd. Tegelijkertijd waren er binnen het ambtelijk apparaat serieuze zorgen over zijn functioneren; een andere ex-ambtenaar noemt Andrew een 'risico' die 'van het script afweek' en soms onbeschoft was, waardoor men zelfs probeerde zijn werkbezoeken te verhinderen.