Na zonder haar medeweten te zijn gepasseerd voor het partijleiderschap stapt Mona Keijzer uit de BBB-fractie. Ze gaat als zelfstandig Kamerlid verder.

Mona Keijzer in de Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft haar vertrek uit de BoerBurgerBeweging (BBB) aangekondigd. De directe aanleiding is het besluit van de partij om niet haar, maar Henk Vermeer aan te wijzen als de nieuwe partijleider, een keuze die Keijzer omschrijft als een 'grote vertrouwensbreuk,' meldt nu.nl.

Het vertrek van Keijzer volgt op de aankondiging van Caroline van der Plas om terug te treden als politiek leider. De keuze voor Vermeer, medeoprichter van de partij, was opmerkelijk, gezien Mona Keijzer gold als de nummer twee van de partij en in 2023 nog werd gepresenteerd als premierkandidaat. De beslissing zorgde voor onrust binnen de BBB, waarbij verschillende leden via een brandbrief hun onvrede uitten.

In een reactie stelt Keijzer: 'Bij mij is afspraak afspraak. Maar ik merkte de afgelopen weken dat bij de BBB het tegenovergestelde gold.' Haar politieke gewicht binnen de partij wordt onderstreept door het aantal voorkeursstemmen dat ze bij de laatste verkiezingen ontving: 111.839. Dit staat in schril contrast met de circa 3.400 stemmen voor de nieuwe partijleider Henk Vermeer en benadert het aantal van lijsttrekker Van der Plas (ca. 123.000).

Een carrière van politieke strijd

Het is niet de eerste keer dat Mona Keijzer een prominente rol binnen een partij misloopt. Binnen het CDA deed ze tweemaal een gooi naar het lijsttrekkerschap, maar moest ze het afleggen tegen respectievelijk Sybrand Buma en Hugo de Jonge. Haar politieke carrière kenmerkt zich door een duidelijke profilering, die haar eerder haar positie als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kostte. Keijzer werd destijds ontslagen na openlijke kritiek op het coronabeleid van het kabinet, een actie die haar zowel kritiek als steun opleverde.

Keijzer zet na de breuk met BBB haar Kamerzetel voort als zelfstandig Kamerlid om te werken aan een 'sociaal-conservatieve' agenda.