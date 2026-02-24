Joe Biden tijdens een begrafenis in januari

Er heerst toenemende bezorgdheid over de gezondheidstoestand van voormalig president Joe Biden. Terwijl zijn team benadrukt dat het goed met hem gaat, signaleren vrienden dat de intensieve behandeling tegen prostaatkanker zijn tol begint te eisen in de vorm van zichtbare vermoeidheid, meldt The Washington Post.

Volgens de krant hebben vier vrienden die de afgelopen maanden contact hadden met Biden, recent een toegenomen vermoeidheid bij hem waargenomen. Hoewel zij geen directe medische updates ontvingen, schrijven zij deze observatie toe aan de zware medische behandeling die hij ondergaat.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Deze berichten worden genuanceerd door een vijfde bron en het team van de oud-president. Zij stellen dat Biden juist actief en betrokken is, en positief blijft over zijn prognose. Volgens hen werkt hij gedisciplineerd door aan zijn memoires en bereidt hij zich voor op publieke optredens, zoals zijn geplande toespraak in South Carolina.

Een zwaar medisch traject

De diagnose die in 2025 bij Biden werd gesteld, betrof een vergevorderde en agressieve vorm van prostaatkanker (stadium 4 die was uitgezaaid naar het bot. Medisch specialisten beschouwen deze vorm als ongeneeslijk. Biden heeft een intensief behandeltraject ondergaan, inclusief hormoontherapie en een reeks bestralingen in het Penn Medicine Radiation Oncology in Philadelphia.

Het afronden van zijn bestralingskuur werd in oktober 2025 gemarkeerd met het luiden van een ceremoniële bel in het ziekenhuis, een belangrijke mijlpaal in zijn behandeltraject. Ondanks zijn ziekte bleef Biden publieke verplichtingen nakomen, waaronder het bijwonen van de uitvaart van Paus Franciscus in april 2025.