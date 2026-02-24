Mona Keijzer verlaat BBB wegens vertrouwensbreuk en gaat ...
Maarten van Rossem over premier Jetten: 'Hij heeft ...
Britse belastingbetalers draaiden op voor reizen en massages ...
Duurste Amerikaanse vliegdekschip nadert Iran maar faalt op ...
President Zelensky: 'Poetin heeft de Derde Wereldoorlog in ...
Dreigt partijscheuring? Prominente BBB'ers steunen gepasseerde Mona Keijzer
Man doodgeschoten bij Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago: dit is ...
Caroline van der Plas draagt leiderschap BBB over ...
Essay Luuk Koelman: 'Europa zit vast in zijn ...
Coalitieakkoord: eigen risico stijgt naar 520 euro
Wachtgeld voor politici: de officiële regels en voorwaarden
Trump geeft regering opdracht tot vrijgave geheime UFO-dossiers
Het bizar luxe gevangenisleven van Epstein-handlanger Ghislaine Maxwell
Amsterdamse viceburgemeester Sofyan Mbarki (PvdA): 'Islam gaat hier ...
Koning Charles reageert op arrestatie Andrew: 'Het recht ...
Meer Politiek
Politiek

Vrienden luiden noodklok: Joe Biden's strijd tegen kanker wordt te zwaar

Ondanks de diagnose agressieve prostaatkanker blijft voormalig president Joe Biden (83) opduiken bij grote evenementen. Vrienden zien zijn toenemende vermoeidheid en luiden de noodklok.

Freerk Weening
Joe Biden tijdens een begrafenis in januari
Joe Biden tijdens een begrafenis in januari

Er heerst toenemende bezorgdheid over de gezondheidstoestand van voormalig president Joe Biden. Terwijl zijn team benadrukt dat het goed met hem gaat, signaleren vrienden dat de intensieve behandeling tegen prostaatkanker zijn tol begint te eisen in de vorm van zichtbare vermoeidheid, meldt The Washington Post.

Volgens de krant hebben vier vrienden die de afgelopen maanden contact hadden met Biden, recent een toegenomen vermoeidheid bij hem waargenomen. Hoewel zij geen directe medische updates ontvingen, schrijven zij deze observatie toe aan de zware medische behandeling die hij ondergaat.

Deze berichten worden genuanceerd door een vijfde bron en het team van de oud-president. Zij stellen dat Biden juist actief en betrokken is, en positief blijft over zijn prognose. Volgens hen werkt hij gedisciplineerd door aan zijn memoires en bereidt hij zich voor op publieke optredens, zoals zijn geplande toespraak in South Carolina.

Een zwaar medisch traject

De diagnose die in 2025 bij Biden werd gesteld, betrof een vergevorderde en agressieve vorm van prostaatkanker (stadium 4 die was uitgezaaid naar het bot. Medisch specialisten beschouwen deze vorm als ongeneeslijk. Biden heeft een intensief behandeltraject ondergaan, inclusief hormoontherapie en een reeks bestralingen in het Penn Medicine Radiation Oncology in Philadelphia.

Het afronden van zijn bestralingskuur werd in oktober 2025 gemarkeerd met het luiden van een ceremoniële bel in het ziekenhuis, een belangrijke mijlpaal in zijn behandeltraject. Ondanks zijn ziekte bleef Biden publieke verplichtingen nakomen, waaronder het bijwonen van de uitvaart van Paus Franciscus in april 2025.

Fox News NL Beeld / Instar

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.