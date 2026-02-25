Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 9e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 09

Een crackcrisis in Amsterdam, een pillenplaag in Limburg, methmalaise in de polder, GHB-gevaar in Brabant en nu ook een flakka-fiasco in het diepe zuiden. De lokale hulpverleners zien hun buurtjes snel aftakelen in ’s lands nieuwste drugscrisis. Op pad met de wijkagent, die deze destructieve designerdrug te lijf gaat met een onorthodox wapen: empathie. ‘De werkelijkheid van deze mensen is totaal verstoord. Daar moet je creatief mee omgaan.’

Steeds meer jonge mannen vinden de kerkbanken terug

Decennialang gold het zowat als een wetmatigheid: elke generatie zou een stukje minder religieus worden dan haar voorganger. Gen Z maakt echter een opvallend einde aan die trend. Onderzoek toont dat aan zij gemiddeld gezien religieuzer zijn dan de millennials. Vooral jonge mannen zouden met bosjes terug naar het geloof keren – en daar spelen sociale media een sleutelrol in.

De hulpgoederen van stichting Sociale Brigade zijn afgeleverd in Lutsk.

Hendrik Jan Vermeulen tussen de kruitdampen in Oekraïne

De vader van Hendrik Jan Vermeulen vocht in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de Duitsers in Oekraïne. Namens de stichting Sociale Brigade is zijn zoon er nu terug met hulpgoederen. Waar Hendrik Jan eerst geen stelling nam over goed en fout, vond hij na de Russische invasie dat hij iets moest doen. Om zo te breken met dat verleden. ‘Het is goed om hier in Oekraïne te zijn. De rest is geschiedenis.

Interview met Diggy Dex: 'Ik ben altijd voor plan A gegaan'

Geen simpele rijmelarij, maar betekenisvolle, rake teksten. Dat kenmerkt de muziek van Diggy Dex (45),de alias van Koen Jansen. Zijn passie zat er van jongs af aan in, tegen wil en dank van zijn eigen moeder. ‘Zij vond het artiest worden maar gevaarlijk. Het heeft echt lang geduurd voordat ze het een beetje begreep en ze zal in zekere zin altijd wel bezorgd blijven of ik het allemaal wel red met dit werk.’

Hulp voor de hulpverleners

Brandweerlieden, politieagenten en ambulancewerkers krijgen het soms zwaar voor de kiezen. Soms zo zwaar dat ze zelf hulp nodig hebben. In de regio Rotterdam is daar een speciale psycholoog voor. ‘Een ongeluk, een reanimatie. Alles in je lijf zegt dan: ik wil er eigenlijk niet naar toe.’