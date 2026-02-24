Johan Derksen haalde in Vandaag Inside hard uit naar Caroline van der Plas, nadat bekend werd dat BBB-boegbeeld Mona Keijzer de partij verliet.

Johan Derksen en Caroline van der Plas (inzet)

Mona Keijzer heeft maandag de fractie van de BoerBurgerBeweging (BBB) verlaten. De directe aanleiding voor deze stap is een diepe 'grote vertrouwensbreuk,' zoals ze zelf verklaarde in De Telegraaf. Keijzer zal haar werk in de Tweede Kamer voortzetten als zelfstandig Kamerlid.

De kern van het conflict ligt in de opvolging van partijleider Caroline van der Plas. De toezegging was dat Mona Keijzer deze rol op zich zou nemen, maar in plaats daarvan werd plotseling Henk Vermeer naar voren geschoven. Dit besluit wordt door Johan Derksen in het programma Vandaag Inside scherp bekritiseerd. Hij spreekt van 'vriendjespolitiek, ons-kent-ons en achterkamertjesgeneuzel.'

Deze gang van zaken staat in schril contrast met de oorspronkelijke belofte van de BBB, zo merkte Wilfred Genee op. De partij profileerde zich juist als een tegenbeweging van de 'Haagse politiek' door transparantie en eerlijkheid te prediken. Volgens Derksen was de belofte aan Mona Keijzer, die een aanzienlijk aantal voorkeursstemmen kreeg, bindend en is de abrupte koerswijziging voor haar onverteerbaar.

Kritiek van Derksen

Volgens hem zal deze actie grote gevolgen zal hebben voor de partij van Caroline van der Plas. Hij voorspelt dat de publieke opinie de kant van Mona Keijzer zal kiezen en stelt dat de geloofwaardigheid van Van der Plas ernstig is aangetast, meldt MediaCourant.

'Die Caroline hoeven we nooit meer serieus te nemen,' aldus Derksen, die zijn oordeel over haar persoonlijkheid en politieke kunde significant heeft bijgesteld. Voorheen liet hij zich namelijk veelvuldig enthousiast uit over de BBB-oprichter. Derksen concludeert dat het resterende trio van de BBB politiek gezien verzwakt is.