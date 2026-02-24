BBB-leider Henk Vermeer en Mona Keijzer (inzet)

Het vertrek van Mona Keijzer bij de BoerBurgerBeweging (BBB) kwam voor de nieuwe fractievoorzitter Henk Vermeer niet als een verrassing. In een reactie op de gebeurtenissen schetst Henk Vermeer een beeld van een samenwerking die al langer onder druk stond, wat volgens hem culmineerde in een onvermijdelijke breuk.

Volgens Vermeer was er sprake van een terugkerend patroon. Hij stelt dat Keijzer 'er tientallen keren mee gedreigd' heeft om de partij te verlaten. Deze dreigementen zouden zijn geuit 'op momenten dat iets niet ging zoals zij het wilde, of in het tempo dat zij het wilde'.

Dit gedrag had een ondermijnend effect op de interne verhoudingen. 'Dat geeft geen vertrouwen in haar als iemand die leiding kan geven aan de fractie,' aldus Vermeer. De kern van zijn kritiek is dat dit patroon de basis voor een stabiele samenwerking aantastte.

De vertrouwensbreuk werd volgens Vermeer definitief na een aantal specifieke voorvallen. Hij geeft aan dat het vertrouwen 'echt geknakt' is. Als voornaamste voorbeeld noemt hij de gesprekken die Keijzer gevoerd zou hebben met de Groep Markuszower, die zich recent heeft afgesplitst van de PVV. Over de inhoud van die gesprekken zegt Vermeer geen informatie te hebben.

Een kwestie van vertrouwen en afspraken

De lezing van Henk Vermeer staat in contrast met de verklaring van Mona Keijzer zelf. Zij stelt dat haar de positie van fractievoorzitter was toegezegd in een gesprek met Caroline van der Plas en Vermeer, direct na de verkiezingen. Het was echter Vermeer, een medeoprichter van de partij en vertrouweling van Van der Plas, die vorige week formeel werd voorgedragen als de nieuwe fractievoorzitter. Door het vertrek van Keijzer, die haar zetel meeneemt, wordt de BBB-fractie in de Tweede Kamer gereduceerd tot drie leden: Vermeer, Van der Plas en Femke Wiersma.