President Trump

In aanloop naar zijn State of the Union-toespraak wordt president Donald Trump geconfronteerd met een reeks zorgwekkende peilingen die wijzen op een dalende publieke goedkeuring. Volgens een peiling van The Washington Post en ABC News geeft slechts 39 procent van de Amerikanen aan zijn functioneren goed te keuren, meldt de politieke site Politico, die de peilingen onder de loep nam.

De onvrede is significant; uit dezelfde peiling blijkt dat 47 procent van de Amerikanen zijn presidentschap zelfs 'sterk afkeurt'. Een afzonderlijk CNN-onderzoek onderstreept de negatieve trend bij een voor Trump cruciale groep: de onafhankelijke kiezers. Binnen deze groep is de goedkeuring voor Trump in een jaar tijd met 15 procentpunten gedaald naar slechts 26 procent.

Het Witte Huis reageert defensief op de data. Woordvoerder Davis R. Ingle stelt dat de 'ultieme poll' de verkiezingen van 2024 waren. Trump zelf deed de peilingen op Trumpiaanse wijze af als 'fake polls' en beweerde: 'Ik sta niet op 40 procent, ik sta veel hoger dan dat.' Dit staat in contrast met de publieke opinie over zijn beleid: een meerderheid keurt zijn aanpak van de economie, immigratie en inflatie af.

Erosie van steun binnen de Republikeinse basis

Hoewel de Democratische en onafhankelijke kiezers zich tegen hem keren, is de meest opvallende ontwikkeling te zien binnen zijn eigen partij. De steun van de Republikeinse achterban, hoewel nog steeds hoog, vertoont duidelijke tekenen van erosie. Uit de CNN-peiling blijkt dat zijn algehele goedkeuring onder Republikeinen met 8 procentpunten is gedaald naar 82 procent.

De harde kern brokkelt af

Andere data uit de Washington Post-peiling onthullen een nog grotere zorg voor het Witte Huis. Het aandeel Republikeinen dat zijn functioneren 'sterk goedkeurt' - zijn meest loyale basis - is in een jaar tijd significant afgenomen van 63 procent naar 48 procent. Deze afname in de intensiteit van de steun kan wijzen op groeiende twijfel bij de kiezers die voorheen het meest overtuigd waren, een potentieel kwetsbaar punt voor Trump.