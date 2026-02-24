Het geweld na de dood van kartelleider El Mencho leidt tot vragen over het aankomende WK voetbal: kunnen er nog wedstrijden gehouden worden in Mexico?

Een gewapende agent na onrust (inzet: de Mexicaanse president Sheinbaum met de WK-bal)

Het optreden van het Jalisco New Generation Cartel staat ineens centraal in de zorgen rond het WK voetbal. De gewelddadige escalatie na de dood van kartelleider Nemesio Oseguera Cervantes - beter bekend als 'El Mencho' - heeft de vraag op scherp gezet: kan Mexico de veiligheid garanderen wanneer de wereld arriveert? BBC legde die vraag voor aan experts.

In de dagen na de militaire operatie volgden vuurgevechten, brandende voertuigen en geblokkeerde snelwegen. Beelden van zwaarbewapende mannen die door straten patrouilleren gingen viraal. Tientallen veiligheidsagenten kwamen al om. Steden als Guadalajara, waar WK-wedstrijden gepland staan, kregen een code rood-status, een signaal dat de situatie verder gaat dan een lokaal incident.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Experts wijzen erop dat de reactie van het kartel deels strategisch is. 'Als je de leider uitschakelt, móét er een reactie komen, anders tonen ze zwakte,' zeggen analisten. Tegelijk speelt ook een paradox: kartels hebben er economisch belang bij dat internationale bezoekers blijven komen. Hotels, restaurants en lokale economieën profiteren. Daar hebben ook criminele netwerken een vinger in de pap.

Bekijk ook

Zo werd de onvindbare kartelbaas El Mencho eindelijk gepakt | Panorama

De veiligheidsrekening van het toernooi

Het WK voetbal, officieel de FIFA World Cup 2026, wordt verdeeld over Mexico, de VS en Canada, met wedstrijden in onder meer Mexico-Stad, Monterrey en dus Guadalaraja. Juist daardoor ligt de lat voor veiligheid extreem hoog. Internationale fans, sponsors en media kijken mee, elk incident kan het imago van het toernooi beschadigen.

Criminologen spreken van een 'matige maar reële' risicofactor voor toeristen. Zolang autoriteiten de controle houden en militaire operaties beperkt blijven, verwachten zij geen directe dreiging voor bezoekers. Maar de echte onzekerheid zit in wat volgt: de machtsstrijd binnen het kartel. Een machtsvacuüm kan leiden tot interne conflicten en onvoorspelbare escalatie.

Politiek speelt eveneens mee. De druk vanuit Washington om harder op te treden tegen kartels heeft de spanningen verhoogd. Extra veiligheidsmaatregelen en internationale aandacht vergroten de complexiteit van de organisatie rond het toernooi.

Voor fans betekent dit vooral dat perceptie net zo belangrijk is als realiteit. Beelden van geweld kunnen natuurlijk reisbeslissingen beïnvloeden, zelfs als wedstrijden uiteindelijk veilig verlopen. Organisatoren weten dat één incident voldoende kan zijn om het verhaal rond het WK te veranderen, van voetbalfeest naar veiligheidsoperatie.

De komende weken worden daarom cruciaal. Stabiliseert de situatie, dan verdwijnt de angst naar de achtergrond. Escaleert het conflict, dan kan het debat over veiligheid het sportieve verhaal overschaduwen nog vóór de eerste aftrap.