Foute Jongens: 'Onder die wappies in Paraguay is er veel sympathie voor Thierry en zijn sprekende pop Lidewij'

Deze keer buigen de Foute Jongens zich over Paraguay, ook al omdat op tv de serie Wakker in Paraguay wordt vertoond en de helft van dit illustere duo, die het land oneerbiedig omschrijft als ‘moffenkolonie’, er zelfs een tijdje heeft gewoond.

Rob: Niet dat ik mij snel zorgen maak over u, mijnheer Van Amerongen. U bent de Houdini van de columnistiek. Telkens wanneer u zichzelf al spottend en beledigend in een ogenschijnlijk benarde situatie heeft gemanoeuvreerd, weet u daaruit te ontsnappen.

Dat heeft overigens ook van doen met het feit dat u lekker ver weg in de Algarve woonachtig bent. Mij zoekt het kortelontjesvolk binnen een mum van tijd op. Van Amsterdam Nieuw-West, om maar een dwarsstraat te noemen, naar mijn Noord-Hollandse kustdorp is het drie kwartier rijden. Ik heb nu vijf beveiligingscamera’s geïnstalleerd en een alarminstallatie waarvan de sirene zelfs bij oostenwind tot in Delfzijl te horen is. Bovendien is mijn Aston Martin om die reden van een ‘Armored Capsule’ voorzien, van kogelvrij glas en van ballistisch staal. Bij u is dat allemaal onnodig. Men vliegt in het laagseizoen weliswaar ‘por um pum e três bolinhas de gude’ – vertaling: ‘voor een scheet en drie knikkers’ – naar Faro, maar het is toch te ver weg.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Nu heeft zich echter enige ongerustheid van mij meester gemaakt, collega. Het is mij namelijk ter ore gekomen dat u met uw oude makker Robbie Muntz naar Paraguay gaat. Daar heeft u eerder gewoond, om precies te zijn van 2008 tot 2013. In het lijvige boekwerk Mambo Jambo heeft u kond gedaan van uw ervaringen van destijds en de rillingen lopen mij nog over het lijf.

Wat ik mij vooral van de inhoud herinner, is dat u en uw toenmalige vriendin de verdovende dan wel geestverruimende middelen van welke substantie dan ook bepaald niet schuwden. Vervolgens remigreerde u halsoverkop met zes honden naar Europa. Heeft u toen alle rekeningen wel vereffend? Staan er hier en daar niet nog enkele schulden open? Geloof mij, die verjaren bij geen enkel Zuid-Amerikaans kartel!

Daar komt nog iets bij: het imago van Paraguay. Josef Mengele vluchtte er na de Tweede Wereldoorlog heen en nog steeds hebben opvallend veel inwoners Duitse achternamen. Sommigen noemen Paraguay zelfs een Duitse kolonie. Mede om die reden lijkt het mij geen toeval dat het land onder aanhangers van Forum voor Democratie een zekere populariteit geniet.

Er is toch een Project Paraguay opgezet door figuren die nauw verbonden zijn met Forum? Een sleutelfiguur binnen die club is Jeroen Pols, bekend als jurist van Viruswaarheid, alsmede van het opperhoofd daarvan, de griezel hors catégorie Willem Engel. Welnu, Pols woont er al en helpt Nederlanders bij het emigreren en het aankopen van vastgoed. En ook Engel wil die kant op.

Verder ben ik zo’n boomer die nog weleens tv kijkt, collega. Ja, echt! En wat zag ik daar laatst? De documentaireserie Wakker in Paraguay, zoals uitgezonden door de VPRO. Er werden Nederlanders gevolgd die uit wantrouwen tegen de Nederlandse overheid (5G, QR-codes, ‘deep state’, chemtrails, dat volk dus) hun heil in Paraguay zoeken. En raad eens? Ook onder die wappies is er veel sympathie voor Thierry en zijn sprekende pop Lidewij.

Wat bezielt u toch, mijnheer Van Amerongen? Ooit komt de dag dat u er níét meer in slaagt om te ontsnappen!

Arthur: Mijn waarde systeempersboomer, ik proef enige ambivalentie in jouw schrijfsel. Enerzijds is daar de ironie, anderzijds een welhaast vaderlijke bezorgdheid.

Maar laat ik mij eerst even tot de jonge lezers richten: Harry Houdini (echte naam Ehrich Weiss) specialiseerde zich in het ontsnappen uit handboeien, kettingen, dwangbuizen, melkblikken, doodskisten en zelfs onderwatercellen. Dus een soort Hans Klok, maar dan hetero. Ik ben heel even assistent geweest van Klok, maar haakte af toen hij op onnavolgbare wijze een heel arsenaal aan speeltjes van de jouw welbekende Christine le Duc verstopte en tegen mij riep: ‘Zoek de speeltjes dan, lief Tuurtje, zoek zoek!’

Mijn oom Gerard vertelde altijd mopjes tussen de schuifdeuren van ons ouderlijk huis aan de Nachtegaallaan in Ede (nu een geheel aan mij gewijd museum) en deze dijenkletser van hem wil ik je niet onthouden: ‘Wat hebben een scheet en Houdini gemeen? Beiden zijn meester-ontsnappers, maar zodra de truc klaar is, is iedereen verdwenen!’

Mijn bestseller Mambo Jambo – waarvan net een luxe jubileumeditie verschenen is bij EzoWolf – is van A tot Z gelogen. Omdat ik zo fel realistisch schrijf, ging jij er met boter en suiker in wat mijn creatief gebruik van ‘verdovende dan wel geestverruimende middelen van welke substantie dan ook’ betreft. Al moet ik daarbij opmerken dat een gram roze kabouterpost annex Paraguayaans marcheerpoeder een schamele 8 dollar per gram doet. We hebben het dan over een nakkie van 93 procent, een ongekende kwaliteit die door de kenners ‘flakes’ wordt genoemd. Verder haat ik drugs, heer Hoogland, en ik blijf jongeren onvermoeibaar waarschuwen: Just Say No!

Een van de redenen dat ik destijds naar Paraguay migreerde, was het feit dat de schattige bananenrepubliek inderdaad een moffenkolonie is. De Überdeutscher van Paraguay was generaal Alfredo Stroessner, bijgenaamd ‘Tyrannosaurus’. Zijn beeltenis was alom aanwezig, radiozenders begonnen de dag met de Don Alfredo-polka, gevolgd door de boodschap: ‘De constitutionele president van de republiek, generaal Alfredo Stroessner, salueert het Paraguayaanse volk en wenst het een voorspoedige dag toe.’

'Het toeval wil dat ik ‘de griezel hors catégorie Willem Engel’ goed ken omdat hij deels in Portugal woont en ik privélessen salsadansen van hem krijg'

De lijfwachten van dictator Stroessner waren boomlange moffen die onder leiding stonden van Oberleutnant Otto H. Friedrich. Bij het ontbijt van de generaal speelde de indiaanse blaaskapel de Bayrischer Präsentiermarsch en Alte Kameraden. Stroessner en zijn geheime dienst, de pyraguë, voerden 35 jaar een waar schrikbewind, onder het motto: ‘Wij martelen niet om achter de waarheid te komen. De overheid weet namelijk alles. Wij martelen om u de waarheid bij te brengen.’

Het toeval wil dat ik ‘de griezel hors catégorie Willem Engel’ goed ken omdat hij deels in Portugal woont en ik privélessen salsadansen van hem krijg. Bovendien heb ik voor een gunstig prijsje een container aluminiumhoedjes en een partij 5G-blokkers van hem overgenomen. Je weet wellicht dat ik aan elektrohypersensitiviteit lijd en dat ik dus extreem gevoelig ben voor straling en elektromagnetische velden.

In de Algarve valt dat nogal mee, maar tot voor kort droeg ik in Amsterdam altijd een alu-hoedje, precies het model dat je ziet in Conspiracy Theory met Mel Gibson. Met de 5G-blokker van Willem Engel ben ik niet langer gevoelig voor het ‘microwave auditory effect’. Mij krijgen ze niet gek, Hoogland! Heb je wellicht interesse in een container 5G-blokkers (z.g.a.n), voor een prix d’ami?