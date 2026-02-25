Paniek in het Witte Huis na peilingen: Trump's ...
Politiek

90 ontbrekende Epstein-documenten bevatten mogelijk interviews over beschuldigingen tegen Donald Trump

Tientallen FBI-documenten uit Epstein-onderzoek ontbreken volgens onderzoek van CNN. Deze bevatten ook beschuldigingen tegen Donald Trump.

Redactie Nieuwe Revu
Jeffrey Epstein
Donald Trump
Jeffrey Epstein met Donald Trump
Jeffrey Epstein met Donald Trump

De onvolledig gebleken vrijgave van de Epstein-dossiers door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) schokt onderzoekers en slachtoffers: tientallen FBI-interviewverslagen blijken te ontbreken. Onder de ontbrekende documenten bevinden zich volgens een analyse van CNN mogelijk ook interviews met een vrouw die Donald Trump beschuldigde van seksueel misbruik. Het nieuws roept opnieuw vragen op over transparantie en de volledigheid van het Epstein-onderzoek.

Volgens de beschikbare Maxwell-evidence logs zouden circa 325 FBI-interviews bestaan, maar meer dan 90 van die dossiers zijn niet terug te vinden op de DOJ-website. Het gaat om basisstukken van het onderzoek, zogenoemde '302-rapporten', die cruciaal zijn voor het reconstrueren van de FBI’s onderzoek naar Epstein en zijn netwerk.

Slachtoffers van Epstein, waaronder vrouwen die hun verklaringen wél hadden ingediend, melden dat ze hun eigen interviews niet kunnen terugvinden in het openbare Epstein-dossier. Jess Michaels, een van de slachtoffers, stelt dat de ontbrekende of zwaar geredigeerde documenten het vertrouwen in het ministerie van Justitie ernstig ondermijnen: 'Het voelt alsof ze het hele land gaslighten.'

Ontbrekende FBI-verslagen

De ontbrekende '302-rapporten' zijn essentieel om te begrijpen wat de FBI wist en hoe agenten reageerden op de klachten. Volgens experts, zoals voormalig FBI-adujunct-directeur Andrew McCabe, zijn deze documenten 'de basisstenen van het onderzoek'. Zonder hen blijft een groot deel van het dossier onzichtbaar, wat slachtoffers en onderzoekers frustreert.

Een opvallend detail uit de documenten betreft een vrouw die beweert door Epstein te zijn misbruikt vanaf haar dertiende en die daarnaast een beschuldiging tegen Donald Trump indiende. Haar interviews dateren van 2019, kort na Epstein’s arrestatie. Het DOJ stelt dat documenten die niet zijn vrijgegeven duplicaten, vertrouwelijk of onderdeel van lopende onderzoeken zijn. Kritische vragen blijven echter bestaan, zeker omdat sommige slachtoffers hebben geprobeerd toegang te krijgen tot hun verklaringen en die niet konden vinden.

Naast de juridische implicaties roept dit een ethisch debat op: hoe transparant moet de overheid zijn in het openbaar maken van onderzoek naar machtige personen? Robert Garcia, Democratisch lid van de House Oversight Committee (onderzoekscommissie), vraagt zich hardop af of de wet wel volledig is nageleefd bij de release van de Epstein-dossiers.

De controverse wordt versterkt door tegenstrijdige berichten over het onderzoek naar de Trump-beschuldiging. Sommige e-mails uit het dossier suggereren dat de vrouw uiteindelijk niet volledig meewerkte aan de FBI, maar details blijven grotendeels weggelakt.

Impact op slachtoffers en onderzoek

Voor de slachtoffers van Epstein is het gebrek aan volledige openbaarmaking meer dan een procedurele kwestie. Haley Robson, een ander slachtoffer, schrijft aan een federale rechter dat het niet vrijgeven van interviews 'dezelfde geheimhouding voortzet die deze misdaden jarenlang mogelijk maakte.'

CNN NL Beeld / Capital Pictures

