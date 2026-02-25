DJ Reinier Zonneveld: 'AI is eigenlijk oerdom'

‘Extreem. Ik ben weleens op en neer naar Australië gevlogen voor een bliksembezoek. Heen, drie shows doen, en meteen weer terug het vliegtuig in. Landen in Nederland, direct door naar een stadionshow voor Koningsdag, daar een all-nighter draaien, en hup: terug naar Schiphol om wéér naar Australië te vliegen voor nog eens drie shows. Het was niet eens de bedoeling, het was een samenloop van omstandigheden. Door corona waren veel gigs verschoven en toen de wereld weer openging, dacht ik: let’s go, knallen. Je bent jong, je hebt energie en je bent zó blij dat je weer mag.

Maar ik heb nu gezien dat ik gelukkiger word – en mijn muziek beter – als ik die gekte temper. Tegenwoordig doe ik vrijdag, zaterdag en zondag één mooie show per dag. Dat is te overzien. Als ik dan maandag thuiskom, heb ik nog energie over om de studio in te duiken. De sets die ik nu draai, zijn van een veel hoger niveau dan een paar jaar terug, puur omdat ik niet meer permanent uitgeput ben.’