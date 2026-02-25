90 ontbrekende Epstein-documenten bevatten mogelijk interviews over beschuldigingen ...
Politiek

Wilders haalt uit naar D66-fractievoorzitter Paternotte: 'U sloopt Nederland'

D66-fractieleider Jan Paternotte botste met PVV-leider Geert Wilders nadat deze hem het vuur aan de schenen legde tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Freerk Weening
Geert Wilders
D66
Geert Wilders
Geert Wilders en Jan Paternotte (inzet)

Tijdens het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Jetten werd de inhoudelijke koers direct op scherp gezet. De oppositie, gewapend met de doorrekeningen van het coalitieakkoord, zocht de confrontatie. Een centraal moment in het debat was de clash tussen Paternotte en Wilders, die de fundamentele verschillen in visie tussen de partijen blootlegde.

De aanval werd geopend door PVV-leider Geert Wilders, die D66-fractievoorzitter Jan Paternotte direct onderbrak. Wilders bekritiseerde de financiële keuzes van het kabinet scherp, met name de uitgaven aan asiel en klimaat tegenover de voorgenomen bezuinigingen in de zorg. 'De zon gaat nog lang niet schijnen,' stelde hij. Zijn verwijt was direct en hard: 'U sloopt Nederland. Het is asociaal en u moet zich schamen.'

Jan Paternotte verdedigde de kabinetsplannen door te wijzen op de noodzaak van de ingrepen. Hij argumenteerde dat de stijgende zorgkosten door de vergrijzing en de groeiende wachtlijsten onhoudbaar zijn. De klimaatinvesteringen zijn volgens de D66-voorman essentieel om de Nederlandse energievoorziening onafhankelijk te maken van regimes in Rusland of Qatar. Het doel is 'betaalbare energie van eigen bodem,' aldus Paternotte. Wilders herhaalde zijn kritiek later op het sociale medium X met de tekst: 'D66 sloopt Nederland'.

De fatale rekening voor de burger

De woordenwisseling tussen de twee fractievoorzitters illustreert de kern van het politieke meningsverschil. Het debat spitst zich toe op de vraag welke prioriteiten de overheid moet stellen. De PVV legt als oppositiepartij de nadruk op de directe uitgaven die burgers raken, zoals de zorgkosten, en ziet de investeringen in klimaat als een onverantwoorde lastenverzwaring. D66 daarentegen benadrukt de langetermijnnoodzaak van structurele hervormingen om toekomstige crises op het gebied van energie en klimaat voor te zijn.

Deze spanning wordt breder gevoeld in de Kamer. Zo uitte ook Mirjam Bikker (ChristenUnie) haar zorgen, specifiek over de financiële positie van de middenklasse die geraakt kan worden door een stapeling van eigen bijdragen in de zorg. Het toont aan dat de kritiek op de financiële doorrekening van het akkoord niet beperkt is tot de PVV.

Voor het minderheidskabinet-Jetten, dat voor meerderheden afhankelijk is van de oppositie, legt deze confrontatie de centrale uitdaging bloot. Het kabinet moet een balans vinden tussen de acute koopkrachtzorgen van burgers en de noodzakelijk geachte investeringen voor de lange termijn. De harde botsing tussen Paternotte en Wilders is daarmee een voorbode van de scherpe onderhandelingen die de komende regeerperiode zullen definiëren.

NOS, X NL Beeld / Regiofotografie

