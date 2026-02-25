Jimmy Dijk haalt uit naar de plannen van het kabinet om de WW te verkorten, en wijst erop dat politici nog steeds hetzelfde wachtgeld krijgen.

SP-leider Jimmy Dijk

De oppositie reageerde woensdag fel op de doorberekening van de plannen van het nieuwe kabinet. D66-fractieleider Jan Paternotte werd door de gehele oppositie kritisch bevraagd over met name de bezuinigingen op de verzorgingsstaat. SP-leider Jimmy Dijk uitte felle kritiek op de bezuinigingen op de zorg en de verkorting van de WW. Hij beschreef een tegenstrijdigheid die hij vaststelde. Namelijk dat ambtenaren en politici er onder dit kabinet financieel op vooruit gaan, terwijl de lagere- en middeninkomens hard geraakt zullen worden door belastingverhogingen en bezuinigingen op zorg.

Dijk reageerde fel aan de hand van een recent voorbeeld, namelijk het feit dat het vertrokken D66-Kamerlid Nathalie van Berkel wel nog steeds twee jaar aan wachtgeld zal krijgen na slechts een periode als Kamerlid van drie maanden. Hij gebruikte dit als voorbeeld en benadrukte daarmee de scheefheid van de inkorting van de WW.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Paternotte verdedigde de plannen van het kabinet, en benadrukte dat 'alles bij het oude houden' niet mogelijk is volgens hem. Hij wees op de vergrijzing van de samenleving en het gebrek aan zorgpersoneel. Dijk reageerde fel: 'U durft het niet te halen bij de rijkste Nederlanders' en benadrukte nogmaals dat er een kloof is in Nederland. 'U bent de kloof,' verweet de SP-leider Paternotte meermaals, die deze uitspraken afdeed als persoonlijke aanvallen.

Bekijk ook

Nathalie van Berkel heeft recht op twee jaar wachtgeld na cv-rel | Nieuwe Revu

Ook Mirjam Bikker (CU) uitte felle kritiek

Mirjam Bikker van de ChristenUnie uitte eerder haar grote zorgen over de geplande bezuinigingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De coalitie heeft afgesproken de jaarlijkse groei van de uitgaven te beperken, wat in 2031 een besparing van bijna 1 miljard euro moet opleveren. Volgens Bikker heeft dit onacceptabel grote gevolgen voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving, meldt nu.nl.

Paternotte verdedigde het coalitieakkoord en stelde dat het kabinet met de zorgsector tot een overeenkomst moet komen om de plannen uit te voeren. Hij is niet van plan om van de huidige afspraken af te wijken. Paternotte benadrukte toen ook dat het probleem niet alleen financieel is, maar dat er ook een significant tekort is aan gekwalificeerd zorgpersoneel.