Bill Gates heeft toegegeven dat hij affaires had met Russische vrouwen, maar zegt geen strafbare feiten te hebben gepleegd.

Bill Gates in 2025

Bill Gates heeft zich tijdens een interne bijeenkomst bij de Gates Foundation verontschuldigd voor zijn contacten met Jeffrey Epstein. Hij verklaarde tegenover medewerkers dat hij 'fouten heeft gemaakt' door ontmoetingen met Epstein te hebben gehad en door collega’s daarbij te betrekken.

Volgens berichtgeving van The Wall Street Journal erkende Gates tevens dat hij persoonlijke relaties had met twee Russische vrouwen, meldt HLN. Hij stelde dat deze relaties geen verband hielden met Epstein of diens slachtoffers en benadrukte: 'Ik heb niets onwettigs gedaan.' De bijeenkomst zou zijn opgenomen, en citaten daaruit zijn door de krant gerapporteerd.

Uit documenten die zijn vrijgegeven door het US Department of Justice blijkt dat Gates en Epstein elkaar meerdere keren ontmoetten tussen 2011 en 2014, nadat Epstein een eerdere gevangenisstraf had uitgezeten en dus een geregistreerde zedendelinquent was. Een woordvoerder bevestigde tegenover Reuters dat de excuses zijn gemaakt en dat de stichting verder geen inhoudelijk commentaar geeft. De organisatie benadrukt dat Epstein nooit in dienst is geweest en geen financiering heeft ontvangen.

Context en implicaties voor de stichting

De kwestie draait in belangrijke mate om de vraag waarom Gates ervoor koos contact te onderhouden met Epstein nadat diens strafrechtelijke verleden publiek bekend was. Volgens Gates gingen de gesprekken destijds over filantropische projecten en mogelijke uitbreiding van activiteiten op het gebied van wereldgezondheid.

Tijdens de interne toelichting gaf hij aan dat het meenemen van leidinggevenden naar ontmoetingen met Epstein een verkeerde inschatting was. Daarmee erkent hij dat de situatie niet alleen persoonlijke gevolgen had, maar ook organisatorische risico’s met zich meebracht voor de stichting, die wereldwijd actief is in gezondheids- en ontwikkelingsprogramma’s.

De stichting heeft herhaald dat er geen financiële transacties met Epstein hebben plaatsgevonden en dat hij geen formele rol heeft gehad binnen de organisatie.