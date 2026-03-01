Podcaster Nick Fuentes

De Amerikaan Nick Fuentes behoort tot de populairste podcasters ter wereld en hij is nog veel radicaler dan Charlie Kirk was. Vooral jongeren vereren de trotse neonazi en de vrees bestaat dat de openlijk antisemitische Fuentes de toekomst van rechts Amerika is. ‘Hitler was echt fucking cool.’

Erik Brouwer 01 mrt. '26

De 27-jarige Hitler-fan Nicholas ‘Nick’ Fuentes zat op zaterdag 18 januari 2026 met andere extreemrechtse influencers in de populaire nachtclub Vendôme in Miami toen het nogal omstreden nummer Heil Hitler van Kanye West werd gedraaid. Fuentes en de anderen hadden het nummer zelf aangevraagd, de dj besloot hun verzoek in te willigen, waarom niet? Ze gaven duizenden dollars uit aan champagne en een privétafel en vrijheid van meningsuiting is toch een groot goed? Dat vindt Fuentes ook en zijn vrienden en hij rapten met veel plezier het refrein van Kanye’s grotendeels gecancelde song: Nigga heil Hitler!/ Nigga heil Hitler!

Fuentes was een paar uur eerder in een luxebus naar Vendôme gereden. Naast hem zaten de broers Tristan en Andrew Tate, de influencers die in Roemenië zijn veroordeeld voor onder meer verkrachting en vrouwenhandel. Fuentes en de Tate-broers hebben gemeen dat ze mannen superieur vinden en daarom het recht hebben vrouwen te domineren en/of te vernederen. De anderen in de bus waren twee mannen met de aliassen Clavicular en Sneako, podcasters uit de manosphere met even omstreden denkbeelden als Fuentes en de Tate-broers.

Een fan neemt een selfie met Nick Fuentes.

Myron Gaines, co-host van de zeer populaire onlineshow Fresh & Fit, was er ook bij. Uit zelf gefilmde beelden bleek dat hij de nazigroet zowel in de club als in de bus bracht. Gaines is van Soedanese afkomst, maar toch een overtuigd bondgenoot van witte nationalisten. De gasten in zijn show ontkennen geregeld de Holocaust, nuanceren of prijzen Hitler en verspreiden eeuwenoude complotten over Joden. Fuentes was meerdere keren te gast en toen brachten Nick en Myron ook al vol trots de Hitlergroet.

In juli 2023 pochte Gaines met Fuentes in de uitzending: ‘We zijn het grootste platform dat praat over de JQ.’ Met JQ wordt de Jewish Question bedoeld, een vraagstuk dat kennelijk moet worden opgelost. Hitler beloofde het Germaanse volk in de jaren dertig en veertig de eindoplossing voor het Joodse Vraagstuk.

‘Slechts ironie’

Wat is er mis met een beetje antisemitisme, vooral als het wordt weggelachen onder de leugen dat het ‘slechts ironie is’? Ook in de bus hadden Fuentes en zijn vrienden al luid mee zitten rappen met Heil Hitler en binnen ging het pro-Hitlerfeestje gewoon door. De eigenaar van Vendôme plaatste de maandag erna een verklaring online om te melden dat er ‘drie werknemers’ waren ontslagen en toen was al zeker dat Fuentes had genoten van de commotie. Hij doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen te beledigen. Vrouwen moeten van hem zwijgen, koken en baren. Afro-Amerikanen verdienen het te worden vastgezet in zwaarbewaakte gevangenissen, witte mensen zouden in dat geval ‘leven in het paradijs. Zo simpel is het.’

Fuentes doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen te beledigen. Vrouwen moeten van hem zwijgen, koken en baren

Joden zijn zijn voornaamste slachtoffers, maar hij noemt moslims standaard ‘towelheads’ en hij pleit vaak voor remigratie van mensen met een migratieachtergrond, een wens die de laatste tijd ook openlijk wordt uitgesproken door de Duitse AfD en Forum voor Democratie. Komiek Bill Maher omschreef hem als ‘a racist’s racist’ en een ‘nazi-troll’. De linkse influencer Hasan Piker verzon: ‘Fuentes is een snotjes-etende witte suprematistische Holocaust-ontkenner.’

Een groot stuk over hem in The Atlantic op 26 augustus 2025 kreeg de kop: ‘America’s next top racist’. In 2021 zei hij: ‘We zullen racistisch, seksistisch, antisemitisch en bevooroordeeld worden genoemd. Maar mijn taak is om de grenzen te blijven verleggen.’

Enkele befaamde Fuentes-citaten:

– ‘We moeten iets verder gaan dan zeggen dat er iets mis is met de zionisten of Israël. Het is niet Israël. Het zijn de Joden. (...) Jews are running society.’

– ‘Nogmaals, vergeet niet wie er verantwoordelijk is voor dit alles: de Joden. Zij zijn verantwoordelijk voor elke oorlog in de wereld. Daar valt op dit punt niet eens meer over te discussiëren.’

– ‘Hitler was een pedofiel en een soort heiden. Nou ja, hij was ook echt fucking cool.’

Nick Fuentes groeide op in een veilige voorstad van Chicago waar bijna alleen maar witte mensen uit de middenklasse woonden. Zijn streng katholieke vader heeft opvallend genoeg Mexicaanse wortels, toch is hij volgens een journalist van Mother Jones even racistisch als zijn zoon en vrouw. Als tiener luisterde Fuentes een groot deel van de dag naar ultrarechtse talkradiopresentatoren en hij werd vooral fan van de zeer rechtse Mark Levin, een Joods-Amerikaanse zionist nota bene.

Fuentes’ volgers en fans worden Groypers genoemd.

Later zou Fuentes Levins ideeën over Israël verwerpelijk vinden, maar zijn talkradioheld had wel de goede eigenschap dat hij zijn fans en bellers rechtstreeks in de uitzending uit foeterde, Levin leek altijd woedend. Fuentes vond dat hilarisch en hij zou het uitschelden van zijn fans voor ‘idioten’ en ‘faggots’ als influencer overnemen. Ander cruciaal moment: Fuentes hoorde Mark Levin eens zeggen dat Amerika hard op weg was een ‘grotendeels niet-wit land te worden’ en de presentator voegde eraan toe: ‘Denkt iemand dat dit een goed idee is?’ De vraag was uiteraard retorisch en Fuentes dacht: nee, dat klinkt niet goed.

Fuentes studeerde aan de Universiteit van Boston toen Donald Trump zich kandidaat stelde om president te worden. Volgens Fuentes kon alleen de MAGA-beweging Amerika weer wit maken, Trump was volgens hem ‘de redder van de westerse beschaving’ en hij zat voortaan met een rode Make America Great Again-pet op in de collegebanken.

Liberale studiegenoten lachten en scholden hem uit, Fuentes werd daar alleen maar extremer van. Hij hield speeches over het volgens hem ‘multiculturele drama’ en de ‘invasie van vreemdelingen’, werd populair bij rechts Amerika, klom op en bleek veel radicaler dan standaard Republikeinen of zelfs MAGA-aanhangers. De ‘globalisten’ van CNN moesten volgens hem worden ‘gedeporteerd of opgehangen’, interraciale seks zou leiden tot ‘degeneratie’. Zijn aanhang groeide alleen maar door dit soort uitspraken, totale vrijheid van meningsuiting werd zijn nieuwe doel. Provoceren was het perfecte verdienmodel en antisemitisme hoorde daarbij, helemaal omdat in zijn ogen gematigde conservatieven altijd pro-Israël lijken te zijn.

‘America First’

In 2017 liep Fuentes mee in de Unite the Right-rally van extreemrechtse Amerikanen in Charlottesville, Virginia. Fuentes genoot zo van de racistische en antisemitische dingen die er werden gescandeerd dat hij stopte met studeren en ‘een voltijd witte nationalist’ werd, staat in een groot profiel over Fuentes in de linkse Britse krant The Guardian. Zijn slogan werd ‘America First’ en hij profileerde zich als een trotse, extreemrechtse activist en een devote katholiek in de ouderwetse zin. Joden beledigen en belasten hoorden daarbij, net als katholieke symbolen zoals grote kruizen en hij ageerde tegen het feminisme en vrouwen die per se willen werken.

Fuentes begon een podcastshow genaamd America First with Nicholas J. Fuentes waarin hij zijn visie op Amerika en de wereld gaf. De eerste uitzending werd op 24 augustus 2017 live gestreamd op YouTube. Hij droeg een pak en een stropdas, neo-nazi’s zijn allang niet meer te herkennen aan hun kaalgeschoren kop of Heil Hitler-tatoeages. Zijn openingsmonoloog duurde ruim een uur en zo lang praat hij nu nog steeds als hij zijn show start.

Fuentes vindt Donald Trump nog te gematigd.

In 2020 werd hij van YouTube gegooid vanwege hate speech en Fuentes streamt sindsdien live op Rumble, een platform waar alles mag worden gezegd en daardoor zeer populair is bij rechts. Fuentes’ favoriete onderwerp, toen en nu: Jews. Amerikaanse Joden bijvoorbeeld ‘bekommeren zich in de eerste plaats vooral om de belangen, het welzijn en de voorspoed van hun eigen gemeenschap, van het wereldwijde Jodendom’.

Complottheorieën zoals deze zijn klassiek antisemitisch: Joden hebben volgens deze zienswijze een dubbele agenda, ze zullen Israël altijd verkiezen boven de Verenigde Staten, gaan alleen maar met hun ‘eigen mensen om’ et cetera. Fuentes’ volgers en fans worden Groypers genoemd, een verwijzing naar een kikkerachtige animatiefiguur genaamd Groyper en dit is weer een variant op de groene internetmeme Pepe the Frog, populair bij racisten van over de hele wereld.

America First with Nicholas J. Fuentes werd mede een succes omdat elke uitzending op een geruststellend vergelijkbare manier verloopt. Fuentes laat zijn Groypers graag lang wachten, begint daardoor standaard te laat en in zijn eindeloze intro toont hij teksten als: ‘Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Maker van de Hemel en de Aarde en Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.’ Hij versnijdt het met christelijke beeldtaal, zoals een zwart-witafbeelding van een man die met zijn linkerhand een houten kruis omhooghoudt en er zijn Fuentes-citaten te horen als: ‘American first, bitch.’ Het ziet er gelikt en modern uit, het budget is duidelijk hoog, het mag wat kosten om de Amerikaanse jongeren te verleiden een fundamentalistisch-christelijke Groyper te laten worden.

Na Fuentes’ rabiate openingsmonoloog begint het tweede deel van America First. Fans mogen vragen stellen tegen een donatie van minstens 20 dollar. Groypers met een goede baan maken soms wel 1000 dollar over omdat ze het antwoord willen weten over zaken als: ‘Zijn er antisemitische programma’s voor kinderen?’ Per aflevering verdient Fuentes duizenden dollars aan vragen van luisteraars.

Capitoolbestorming

Fuentes was op 6 januari 2021 aanwezig bij de Capitoolbestorming en ging in november 2022 op bezoek bij ex-president en couppleger Donald Trump in Mar-a-Lago. Dat was op uitnodiging van Kanye West, die tweeënhalf jaar later de song Heil Hitler zou uitbrengen. Niemand weet wat er die avond precies is besproken, maar het leidde wel tot kritiek van pro-Israël-Republikeinen en Trump beweerde later dat hij geen idee had wie die Fuentes was, echt nooit van gehoord, en nee, zijn radicaal-rechtse zoons Eric en Don Jr. wisten ook niet dat Fuentes de bekendste antisemiet ter wereld na Kanye West was. Volgens Kanye was de president ‘onder de indruk van Fuentes’, zei hij in een video over de ontmoeting omdat Fuentes ‘in tegenstelling tot zoveel advocaten en mensen die hem in 2020 nog steunden tijdens zijn presidentscampagne een ware loyalist is’.

Fuentes was ook aanwezig bij de Capitool-bestorming.

Trump werd in november 2024 herkozen tot president, de coupplegers kregen begin 2025 massaal gratie. Fuentes leek door zijn Jodenhaat en anti-Israël-standpunten weer enigszins terug te keren in de marge, maar zijn basis bleef groeien door zijn aanhoudende onaangepastheid. Hij vond zelfs Trump te gematigd, noemde hem recentelijk nog ‘dik’ en ‘vermoeid’, zijn regering waardeloos en vicepresident Vance is volgens hem een ‘dork’, een eikel, en erger. Anti-Fuentes-conservatieven worden afgeschilderd als centristische verraders, in het diepste geheim zijn zij waarschijnlijk Joden/moslim-knuffelaars en onderdeel van de Deep State.

Charlie Kirk van Turning Point USA werd Fuentes’ voornaamste vijand en hij stuurde zijn fanatiekste Groypers naar Turning Point-bijeenkomsten om daar beledigende dingen tegen Kirk te schreeuwen omdat hij verdacht pro-Israël was. Werkte Charlie soms voor de Mossad?

Na de moord op Kirk in september 2025 gingen er al snel geruchten rond dat een Groyper de dader was om de machtsstrijd aan de extreemrechtse kant te beslechten, maar dat bleek een complottheorie en Fuentes probeerde na de openbare executie door de linkse Tyler Robinson Kirk-aanhangers naar het Groyperkamp te lokken. Wat Fuentes betreft mogen vrouwen niet stemmen, abortus moet uiteraard worden verboden en zijn virulente antisemitisme helpt ook om populair, omstreden en relevant bij jongeren te blijven.

Zelfs radicaal-rechtse Republikeinen vinden hem vaak te ver gaan, maar Fuentes werd eind oktober 2025 toch met veel respect geïnterviewd door ex-Fox News-coryfee en Poetin-bewonderaar Tucker Carlson, populair bij zeer rechtse Amerikanen en volgens meerdere MAGA-kenners Trumps belangrijkste opvolger als Republikeinse presidentskandidaat. Door Fuentes een prominent podium te geven en hem kritiekloos te bevragen, bracht Carlson de boodschap over: ‘Wat de mensen ook zeggen en hoe antisemitisch je ook bent: je blijft er een van ons. Je hebt zelfs wel een punt.’

‘We zijn klaar met de slaafse overgave aan Israël, de oorlogen, de buitenlandse hulp, het handhaven van antisemitisme, de Holocaust-religie en -propaganda’

Fuentes kreeg uitgebreid de tijd om over zijn denkbeelden te vertellen en hij zei dingen als: ‘We zijn klaar met de Joodse oligarchie. We zijn klaar met de slaafse overgave aan Israël, de oorlogen, de buitenlandse hulp, het handhaven van antisemitisme, de Holocaust-religie en -propaganda.’

De dagen erna kwam er veel kritiek op het interview, maar Donald Trump en vicepresident Vance weigerden Tucker Carlson en Nick Fuentes te veroordelen en nog tekenender was de reactie van de evangelical Kevin Roberts, het brein achter Project 2025, het plan om Amerika te hervormen tot een streng christelijk land. Roberts verdedigde Carlson met: ‘We zullen onze vrienden altijd verdedigen tegen de laster van kwaadwillenden. (...) De giftige coalitie die hem aanvalt, zaait verdeeldheid. Hun poging tot cancelen zal mislukken.’

Slechts heel soms kwam er uitgesproken kritiek op het interview van een invloedrijke Republikein. Zo sprak senator Lindsey Graham de gedenkwaardige woorden: ‘Ik wil het heel duidelijk maken: ik ben van de Hitler sucks-vleugel van de Republikeinse Partij.’

Moord op Pretti

Fuentes genoot ook nu overduidelijk van de commotie en in een van zijn meest recente afleveringen van America First with Nicholas J. Fuentes bewees hij voor de zoveelste keer altijd te proberen een stukje verder te gaan. In zijn openingsmonoloog beloofde hij weer veel te praten over de Joodse invloed op het Amerikaanse leven, in een beeldtekst bij de aflevering stond als een van de onderwerpen: ‘US-TikTok Deal Places Zionist Jew as Tiktok Boss’ (VS-TikTok-deal leidt tot een zionistische Jood als Tiktok-baas). Vlak erna ging het over de demonstraties tegen ICE in Minnesota. Over de moord op verpleegkundige Alex Pretti door twee agenten zei Fuentes: ‘Ik denk dat het goed is. Het is niet tragisch. Het is een goede dag. Er is nu één idioot minder in deze wereld.’

De diep-gelovige Fuentes houdt een kruis omhoog.

De uitspraak zou tot zijn genoegen viraal gaan en de week ervoor veroorzaakte Fuentes eveneens een relletje door over een van de grootste taboe-onderwerpen te beginnen: Jeffrey Epstein, weliswaar een Jood, maar een ‘goede Jood’ volgens Fuentes. De man die in 2019 zelfmoord pleegde, zou op 20 januari jarig zijn geweest en Fuentes zei onder meer: ‘Jeffrey Epstein is fucking cool. Happy birthday Jeffrey Epstein.’

Hierna begon hij over het ‘canonieke recht’ in de katholieke kerk, waar Fuentes door zijn opvoeding alles van denkt te weten. In die ‘canon law’ staat volgens Fuentes dat meisjes op hun veertiende al seksueel rijp zijn en daarom vanaf die leeftijd mogen trouwen. Hij keek uitdagend in de camera en voegde eraan toe: ‘Ja, dat is het canonieke recht van de katholieke kerk. Zo was het duizenden en duizenden jaren.’

Zijn punt: Epstein was helemaal geen pedofiel, hij had weliswaar seks met meisjes, maar zij waren volgens de kerk volwassen vrouwen. De ‘heksenjacht op Epstein’ was de schuld van ‘de tweede feministengolf’. Die verzonnen ‘een jaar of dertig geleden’ allemaal nieuwe wetten en ‘daarom beginnen vrouwen tegenwoordig de hele tijd over pedofilie, verkrachting et cetera.’

Fuentes had nog een andere verrassing voor zijn Groypers en plaatste een link naar de online Fuentes Store. Fans kunnen daar sinds kort de U.S.A. Quarter Zip kopen, een ode aan Epstein, die een dergelijke trui vaak droeg en Fuentes verkoopt ’m nu voor 69,99 dollar per stuk. Zijn fans willen dat bedrag graag voor de Epstein-sweater betalen, zoals ook de G.I.A-hoodie (Groyper Intelligence Agency) erg in trek is.

Nick Fuentes spreekt een menigte toe in Detroit.

Een ander topstuk is de trui met een foto van Fuentes op de achterkant met voorop de woordcombinatie Wanghaf (White Ass Nigga Going Hard As Fuck), al aan te schaffen voor 40 dollar. De term slaat natuurlijk op Fuentes zelf, dat bevestigde hij ook in zijn show en het bevalt hem duidelijk zeer het voor witte mensen verboden woord ‘nigga’ keer op keer te gebruiken. Antisemitische kleding verkoopt het best van allemaal en vooral het T-shirt met ‘Nick Fuentes heeft gelijk over Israël’ vliegt in groten getale zijn internetwinkel uit.

Groypers met die slogan marcheren tegenwoordig bij pro-ICE-demonstraties vol trots door de Amerikaanse straten en dat baart zowel linkse als rechtse mensen zorgen. De Groyper-leider en zijn America First-aanhangers hebben als doel Fuentes’ extreemrechtse ideeën steeds meer mainstream te laten worden en het is zijn ultieme doel om Groypers te laten infiltreren in de Republikeinse Partij. Zo kunnen ze invloed op het hoogste niveau uitoefenen en wordt het traditionele conservatisme en zelfs het MAGA-extremisme nog extremer dan het nu al is.

Macht uitoefenen

In America First with Nicholas J. Fuentes heeft Fuentes het geregeld over ‘misleiding’. Zo adviseerde hij een Gropyer ‘die een prestigieuze juridische stageplek’ kon krijgen ‘te liegen over zijn overtuigingen’ zodat die van binnenuit op een belangrijke positie macht kon uitoefenen en de Groypers ‘de rechtervleugel van de Republikeinse partij’ kunnen vormen.

Fuentes omschreef zijn strategie eens als: ‘Het betekent allemaal niets als we onze mensen niet in de politiek krijgen, als we onze mensen niet in de regering krijgen. Daarom zeg ik tegen Groypers: verberg je. Houd je standpunten geheim. Het is jullie taak om op een Ivy League-universiteit te komen en jullie taak om in belangrijke functies te komen, doe wat jullie moeten doen en zeg wat je moet zeggen.’

Fuentes lijkt zijn pogingen heimelijk door te dringen tot het establishment nog verder te willen uitbreiden, zodat zijn beweging een permanent onderdeel van rechts Amerika wordt

Volgens Fuentes is hij ook al bezig mensen in te huren voor ‘meerdere nieuwe projecten’. Hij vertelde er niet bij wat hij daar precies mee bedoelde, maar hij lijkt zijn pogingen heimelijk door te dringen tot het establishment nog verder te willen uitbreiden, zodat zijn beweging een permanent onderdeel van rechts Amerika wordt. De Amerikaanse schrijver/journalist en Fuentes-kenner John Ganz noemt deze strategie de ‘Groyperficatie van de Republikeinse Partij’.

De conservatieve auteur Rod Dreher schreef recentelijk zelfs dat ‘een vriend met connecties in de Republikeinse Partij’ inschat dat ‘rond de 30 tot 40 procent van de jonge stafleden in de Trump-regering Groypers zijn’ en John Ganz voegde daaraan toen: ‘Ieder rechts persoon van onder de, zeg, 40 jaar wordt dagelijks blootgesteld aan extreem hoge concentraties Groyper-content in groepchats, op sociale media, in Discord-chats, enzovoort. Groyperisme is volledig tot de culturele rechtse omgeving doorgedrongen.’

De cijfers bij die bewering: America First with Nicholas J. Fuentes wordt vijf keer in de week gestreamd en trekt gemiddeld meer dan een miljoen kijkers/luisteraars. X-baas Elon Musk verwelkomde de Hitler-fan na een ban in juli 2021 wegens antisemitisme met open armen terug op X en daar heeft de leider van de Groypers nu 1,3 miljoen volgers.

