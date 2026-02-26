Ruben van der Meer: 'Ik ben een paar keer goed belazerd'

‘Ik heb ooit een documentaire gezien over wijnproevers. Dan vervangt iemand de etiketten op flessen heel goedkope wijn door nieuwe, die de indruk wekken dat de flessen heel duur zijn, en verkoopt ze vervolgens ook voor heel veel geld. En al die kenners trappen erin, of doen in ieder geval mee. De eerste lichting omdat ze het voor zoveel geld gekocht hebben, en de mensen erna omdat die denken: iedereen is zo enthousiast, dat zal toch niet voor niks zo zijn?’ Ruben doet een wijnkenner na die proeft, om zich heen kijkt en heel enthousiast knikt. ‘Nou, precies dát gevoel heb ik regelmatig bij de kunstwereld.

In New York heb je een gallery die jarenlang heel goed stond aangeschreven, en waar een paar keer een kerel binnenkwam met zo’n ‘wat ik nou toch op zolder heb gevonden’-verhaal. En ook degene die de authenticiteit moest onderzoeken van die schilderijen ging erin mee, net als de deskundige voor de second opinion. Want allemaal denken ze, ook als ze twijfelen: diegene voor me zal toch niet voor niets zo enthousiast zijn?

En op een dag bleken al die echte Picasso’s en Rembrandts niet alleen nep, maar ook allemaal gemaakt door dezelfde Chinees. Die moest in het kader van zijn kunstopleiding aan één stuk door alle groten uit het Westen namaken, want dat is waar die opleiding in China op neerkomt. “Hier, dit is een Vincent van Gogh, ga dit maar zo goed mogelijk naschilderen”, en nog een keer, en nog een keer. En op een dag kon die man alle grote schilders namaken, in zijn eentje. Tot hij een keer een fout maakte, en een canvas gebruikte dat in de tijd van die schilder nog niet bestond. Gewoon één klein detail verkeerd gedaan. Ik stel me dan voor dat hij er nog thee over had gegoten, waardoor het na het opdrogen opeens sepia uitziet. Wat een geweldig verhaal.

Mijn vader zat in de kunstwereld, dus ik ben daarmee opgegroeid, en heb het altijd een heel interessante wereld gevonden, ook omdat het soms zo willekeurig is of iets nou een topstuk is of niet, mooi of niet, goed of niet. Het is een gek, vaag wereldje. En ik denk nou eenmaal altijd in scènes. Ik heb vaak gesprekken in mijn hoofd, en die schrijf ik dan uit als ik ze heel grappig vind. Zo had ik ooit een scène in mijn hoofd over een discussie tussen mensen die slippers dragen en mensen die klompen dragen, over welke van die twee nou lelijker zijn, en welke toffer. Als ik dat dan voor me zie, zo’n rivaliteit tussen slipperdragers en klompendragers, kom ik meteen in een snackbar uit. Met een eigenaar die op klompen rondloopt, omdat dat is goedgekeurd door de Arbo. Geen idee of dat zo is, maar ik vind het gewoon een leuk idee.

Een vriend van me fietste een keer door zijn wijk op de dag dat de vuilnis moest worden opgehaald, en toen zag hij drie ingelijste tekeningen staan. Hij dacht: dat zijn gewoon Picasso’s! Er zaten zelfs certificaten van echtheid bij. Hij belde me op. Ik zei meteen: “Het is natuurlijk gewoon zo nep als wat. Waarom staan ze anders bij de vuilnis?” Die scène is gewoon in de film terechtgekomen. Voor de oplettende kijker: je ziet zelfs de stipjes van het kopieerapparaat.

Ik vind dat een mooi idee; een mastermind crimineel die plaatjes van internet haalt en niet eens de moeite doet om een goed kopieerapparaat te gebruiken. Ik hou van contrasten in film. Neem in Snatch van Guy Ritchie het contrast tussen kampers en rijke mensen die elkaars pad kruisen en elkaar letterlijk niet eens kunnen verstaan. Dus zo ontstond het idee om die werelden met elkaar te combineren. De slipperdragers die in de kunstwereld terechtkomen, als inbreker. En zelfs dan gewoon hun slippers aan laten.’