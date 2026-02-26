Kim Jong-un en en Donald Trump in 2019

Tijdens het vijfjaarlijkse partijcongres in Pyongyang heeft Kim Jong-un verklaard dat Noord-Korea en de Verenigde Staten met elkaar kunnen 'opschieten', op voorwaarde dat Washington de Noord-Koreaanse kernstatus accepteert. De uitspraak ging gepaard met een herbevestiging van zijn voornemen om het nucleaire arsenaal verder uit te breiden, meldt BBC.

Kim Jong Un stelde dat de VS hun 'vijandige beleid' moeten beëindigen en de nucleaire positie van Noord-Korea, zoals vastgelegd in de grondwet, moeten respecteren. Volgens hem hangt de toekomstige relatie 'volledig af van de houding van de Verenigde Staten'. Daarbij benadrukte hij dat Pyongyang voorbereid is op zowel 'vreedzame co-existentie' als 'permanente confrontatie'.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Tegelijkertijd kondigde Kim aan dat Noord-Korea zich zal richten op het vergroten van het aantal kernwapens en het uitbreiden van de operationele inzetmogelijkheden. Daarmee onderstreepte hij dat denuclearisatie voor zijn regering geen onderhandelingsdoel meer is. Opvallend is het contrast met zijn boodschap aan Zuid-Korea. Waar hij richting Washington ruimte liet voor diplomatiek contact, bestempelde hij Seoul als de 'meest vijandige entiteit' en sloot hij verdere verzoening in huidige vorm uit.

Strategische positionering richting Washington

De uitspraken worden gezien als een poging om de relatie met de Verenigde Staten los te koppelen van de inter-Koreaanse verhoudingen. Analisten signaleren dat Pyongyang mogelijk inzet op directe onderhandelingen met de Amerikaanse president Donald Trump, zonder tussenkomst van Zuid-Korea.

De kernboodschap van Kim blijft consistent: Noord-Korea beschouwt zichzelf als een permanente kernmacht. Volgens schattingen van het Stockholm International Peace Research Institute beschikt het land over ongeveer 50 samengestelde kernkoppen, en voldoende splijtstof voor extra productie. Ondanks internationale sancties heeft Pyongyang zijn nucleaire en raketcapaciteiten verder ontwikkeld.

Eerder verklaarde Kim dat het concept van 'denuclearisatie' zijn betekenis heeft verloren. Daarmee verschuift het uitgangspunt van eventuele gesprekken fundamenteel. Waar eerdere Amerikaanse strategieën gericht waren op volledige ontwapening, lijkt Pyongyang nu uitsluitend bereid tot dialoog op basis van erkenning als kernmacht.

Naast de geopolitieke boodschap viel ook de binnenlandse symboliek op. Tijdens het congres verscheen zijn dochter Ju Ae publiekelijk aan zijn zijde. Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten hebben eerder al aangegeven dat zij mogelijk wordt voorbereid op een toekomstige leiderschapsrol, wat duidt op continuïteit van het huidige beleid.