Politiek

Amerikanen steeds bezorgder over de mentale toestand van Trump

Hij werd verkozen als de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis, maar steeds meer Amerikanen zijn bezorgd over de mentale gesteldheid van Donald Trump.

Freerk Weening
Donald Trump
Donald Trump onderweg naar het Capitool
Donald Trump alvorens zijn State of the Union-toespraak

De zorgen over de mentale scherpte van Donald Trump nemen toe, meldt CNN op basis van peilingen. Terwijl de 79-jarige president zijn tweede termijn ingaat, twijfelen steeds meer Amerikanen aan zijn cognitieve gezondheid. Volgens een Reuters-Ipsos-poll vindt 61 procent van de Amerikanen dat Trump 'grillig is geworden met leeftijd,' inclusief 30 procent van de Republikeinen.

Deze cijfers tonen aan dat Trumps mentale scherpte niet langer alleen onderwerp van debat is bij tegenstanders; zelfs binnen zijn eigen achterban groeit de twijfel. Zijn lange State of the Union-speech van bijna twee uur lijkt dit niet te hebben kunnen weerleggen. Tegelijkertijd daalde het percentage dat zegt dat Trump 'mentaal scherp is en in staat om uitdagingen aan te gaan' van 54 procent in september 2023 naar 45 procent vandaag.

Andere onderzoeken bevestigen dit beeld. Een recente CNN-peiling toont dat slechts 46 procent van de Amerikanen denkt dat Trump het uithoudingsvermogen en de scherpte heeft om effectief te regeren, een lichte daling ten opzichte van eind 2023. De trend is duidelijk: terwijl Trump zijn eigen cognitieve tests prijst en zijn regelmatig stelt dat hij gezond is, blijven twijfels over zijn mentale fitheid toenemen.

De fatale fout: publieke perceptie vs. realiteit

Wat verklaart deze groeiende onzekerheid? Experts wijzen op een combinatie van factoren. Trumps vaak ongebruikelijke publieke optredens, verbale fouten zoals het door elkaar halen van IJsland en Groenland, en zorgen over fysieke signalen, zoals blauwe plekken op zijn handen, dragen bij aan de twijfel. Daarnaast speelt de algehele daling in populariteit een rol: naarmate mensen minder enthousiast zijn over zijn beleid, worden kleine misstappen harder beoordeeld.

Een Pew Research Center-peiling laat zien dat de Amerikanen die 'zeer zeker' zijn van Trumps mentale fitheid zijn gedaald van 39 naar 32 procent. Opvallend is dat ook onder Republikeinen en onafhankelijke kiezers de cijfers dalen: slechts 66 procent is nu zeer zeker van zijn mentale capaciteiten. Op fysieke fitheid zien we een vergelijkbare trend: van 65 naar 55 procent.

Vergelijking met Biden

Hoewel Trumps cijfers verontrustend lijken, zijn ze nog steeds beter dan die van Joe Biden op hetzelfde punt in diens termijnen. In juli 2024 had slechts ongeveer een kwart van de Amerikanen nog vertrouwen in Bidens mentale scherpte, terwijl Trump vandaag nog steeds bijna de helft van het publiek achter zich heeft.

Toch blijft duidelijk dat de oudste president ooit verkozen, net als zijn voorganger, geconfronteerd wordt met toenemende publieke aandacht op zijn mentale en fysieke gezondheid. De discussie zal waarschijnlijk intensiveren naarmate zijn tweede termijn vordert, vooral als er nieuwe medische onthullingen bij zouden komen.

