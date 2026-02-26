De 56-jarige Nurul Amin Shah Alam, een bijna blinde vluchteling uit Myanmar die nauwelijks Engels sprak, is dood aangetroffen nadat immigratie-agenten hem alleen achterlieten in een koffiezaak.

Nurul Amin Shah Alam.

De dood van Nurul Amin Shah Alam, een bijna blinde Rohingya-vluchteling, schokt de Amerikaanse stad Buffalo (New York). Hij werd vijf dagen na zijn vrijlating uit de Erie County Holding Center gevonden. De man werd door de Amerikaanse grenswacht achtergelaten bij een koffiebar, kilometers verwijderd van zijn huis, zonder begeleiding of kennisgeving aan zijn familie. Zijn lichaam werd op 24 februari 2026 aangetroffen, wat vragen oproept over de omgang met kwetsbare vluchtelingen in de VS.

Shah Alam, sprak nauwelijks Engels en kon zich slecht oriënteren. Na een arrestatie in februari 2025, volgens zijn zoon Mohamad Faisal veroorzaakt door een misverstand waarbij zijn vader een gordijnroede als wandelstok gebruikte, bracht hij bijna een jaar in detentie door. Bij zijn vrijlating volgde een procesovereenkomst. Maar in plaats van hem veilig naar huis te begeleiden, liet de grenswacht hem achter bij een lokale koffiebar, kilometers van zijn woonadres, meldt CNN.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Het incident leidde tot scherpe kritiek van de burgemeester van Buffalo, Sean Ryan, die het achterlaten van een 'kwetsbare man - bijna blind en niet-Engelssprekend - op een koude winteravond' als onprofessioneel en onmenselijk bestempelde. Ryan noemde Shah Alams dood 'voorkombaar' en eiste dat de grenswacht verantwoording aflegt.

Hoewel een lijkschouwer de dood als gezondheid-gerelateerd bestempelde en moord uitsloot, blijft de vraag hoe een man die praktisch blind is en geen elektronische middelen gebruikt, alleen werd gelaten. De familie van Shah Alam benadrukt dat zij noch hun advocaat werden geïnformeerd over waar hij werd afgezet.

De fatale fout

Het achterlaten van Shah Alam illustreert een bredere systemische fout in de omgang met vluchtelingen en mensen met een beperking binnen het Amerikaanse immigratieapparaat. De grenswacht verklaarde dat de koffiebar een 'warm en veilig' punt was, en dat Shah Alam geen tekenen van stress of mobiliteitsproblemen vertoonde. Experts en familie betwisten dit: een bijna blinde man die de stad daardoor niet kent, kan onmogelijk zelfstandig kilometers door winterse straten navigeren.

Het incident brengt de kwetsbaarheid van Rohingya-vluchtelingen onder de aandacht. Shah Alam en zijn familie kwamen uit Myanmar, waar de Rohingya een stateloze moslimminderheid vormen die sinds 2016 werd vervolgd, een situatie die de VS officieel als genocide erkent. Mohamad Faisal benadrukt dat zijn vader slechts één doel had: 'zelfgemaakte maaltijden eten met mijn familie, thuis zijn.'