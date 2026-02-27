Leon Verdonschot: 'Ik hoop maar dat dat socialemediateam van D66'er Hans Vijlbrief aanblijft'

'Alleen de titel al van uw account: The Real Handsome Hans. (...) Ik heb te weinig talent voor chagrijn om dit niet amusant te vinden'

Beste minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken,



Onlangs kwam het CDA in Wijchen in het nieuws met hun campagnelied voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Samen kunnen we meer', luidde de titel van de ongenadige meezinger, waarbij de állerbeste rijm zat in de strofe ‘Dag mevrouw, dag meneer/ Beste mens, beste queer’. Bas Erlings, voormalig campagnestrateeg voor de VVD, vertelde in het AD dat zijn stelregel altijd luidde: ‘Niet zingen, geen dansjes.’ Maar nu toonde hij zich dolenthousiast. Juist het ongemak van het nummer (‘crííínge!’) is de kwaliteit ervan, was zijn oordeel. Erlings had ook nog een advies aan andere partijen: niet hetzelfde proberen. ‘Dit ga je niet meer overtreffen.’

Toch is dat iemand gelukt. U. En niet eens met een eigen nummer. Op het Instagram-account van D66 verscheen een foto van u met uw collega-minister Rianne Letschert. Er stond ook muziek onder, en wel het nummer Pause van Milolaathetlukken. De tekst: ‘Bitches willen met me naar bed.’

U vond het zelf ‘niet zo smaakvol’, zei u. Uw socialemediateam had het eronder gezet. Want: ‘Joh, ik ben een boomer.’ Wie hier aanstoot aan neemt, heeft werkelijk geen enkel gevoel voor relativering, dus ik vond de lichtvoetige reactie op de tekst van u en uw collega’s zeer amusant, met als hoogtepunt die van VVD-ministers Karremans (‘Het kabinet spreekt met één mond’) en Heinen (‘Soms is de wens de vader van de gedachte.’).

Wel was ik inmiddels benieuwd geworden naar uw socialemedia-account. Dat blijkt een goudmijn die het CDA in Wijchen soms gevaarlijk dicht nadert. Alleen de titel al van uw account: The Real Handsome Hans. Na de verkiezingsoverwinning blijkt u een filmpje te hebben gepost dat begint met een shot waarin u onder het uitspreken van de tekst ‘Zo, de verkiezingen zijn voorbij’ alle flesjes en blikjes bier van uw bureau afruimt. In andere filmpjes laat u op de meest ongemakkelijke manieren en momenten andere mensen zeggen of roepen ‘Het kan wel!’.

Van veel zelfspot getuigt ook het gebruik van de muziek van Succession, de serie waarin de miljarden over tafel vliegen en iedereen streeft naar decadente rijkdom, onder een filmpje waarin u in een veel te groot pak trots wijst op een lullig wit busje waarop een ‘Bouw mee met Hans’-verkiezingssticker is geplakt. Van een onbeschrijflijke lulligheid zijn de filmpjes waarin u gaat hospiteren in studentenhuizen, al dan niet onder dikke beats, of met een kratje bier in uw hand. Ook toekomstig voer voor culthistorici: teksten als ‘Yo yo yo, Handsome Hans hier, peilingen gaan sky high’.

Ik heb te weinig talent voor chagrijn om dit niet amusant te vinden, dus hoop maar dat dat socialemediateam van u aanblijft. In datzelfde nummer van Milolaathetlukken dat ze nu hebben gebruikt, zit overigens nog een strofe waar u vast ooit nog uw voordeel mee kunt doen: ‘Ik ben in een pand vol wijven/ Elke hater kan de tering krijgen.’

