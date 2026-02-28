Wekenlang overlegde Trump in het geheim. Nu is de aanval een feit en erkent hij dat er waarschijnlijk ook Amerikaanse doden zullen vallen.

Donald Trump

Een 'massale en aanhoudende' militaire campagne tegen Iran is door president Donald Trump in gang gezet, een besluit dat zijn presidentschap in een fase van grote onzekerheid brengt. De operatie, die volgens bronnen meerdere dagen zal duren, werd door Trump aangekondigd in een acht minuten durende video. Hierin erkende hij openlijk dat er Amerikaanse levens verloren kunnen gaan: 'We kunnen slachtoffers hebben, dat gebeurt vaak in oorlog, maar we doen dit voor de toekomst.' Deze stap markeert een significante escalatie na weken van interne beraadslagingen, meldt CNN.

De militaire actie volgt op het mislukken van een diplomatiek traject, geleid door gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Zij voerden drie indirecte gespreksrondes met Iraanse onderhandelaars, maar slaagden er niet in om de door Trump geëiste concessies te verkrijgen. De president toonde zich ongeduldig en verschoof zijn publieke rechtvaardiging voor een mogelijke aanval van het indammen van nucleaire ambities naar het steunen van protesten en uiteindelijk het bewerkstelligen van regimeverandering. 'Wanneer we klaar zijn, neem dan jullie regering over,' zo sprak hij het Iraanse volk direct toe.

De aanloop naar de aanval werd gekenmerkt door verdeelde adviezen. Topmilitairen, waaronder de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, generaal Dan Caine, wezen de president op de aanzienlijke risico's, zoals vergeldingsacties tegen duizenden Amerikaanse troepen in de regio. Tegelijkertijd moedigden bondgenoten, zoals de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, een harde militaire aanpak juist aan. Hij stelde tijdens een bezoek aan Washington dat er waarschijnlijk geen geschikter moment zou komen om Iran aan te pakken.

De afweging van risico en doel

De beslissing van Trump om de aanval door te zetten, ondanks de waarschuwingen, illustreert een strategische gok. Het doel is meervoudig: de nucleaire dreiging neutraliseren, de Iraanse invloed via proxy-groepen als Hezbollah en Hamas terugdringen, en potentieel een machtswisseling forceren. De effectiviteit van luchtaanvallen om deze doelen te bereiken, blijft echter een punt van discussie onder militaire analisten.

Ondertussen probeert vicepresident JD Vance de binnenlandse zorgen te temperen door te stellen dat dit geen herhaling wordt van de langdurige conflicten in Irak of Afghanistan. Hij benadrukt dat de president 'voorzichtig' te werk gaat, maar Trump zelf vat het risico samen: 'Als er oorlog is, is er altijd een risico, zowel ten goede als ten kwade.' De operatie is daarmee niet alleen een militaire, maar ook een politiek riskante onderneming voor een president die juist campagne voerde tegen buitenlandse inmenging. maar ondertussen al zeven landen aanviel.