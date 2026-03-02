In een persconferentie op het Pentagon bespraken defensieminister Pete Hegseth en generaal Dan Caine de doelen van de VS in Iran .

Pete Hegseth (achtergrond) met president Trump

Generaal Dan Caine en Minister van Defensie Pete Hegseth hebben de Amerikaanse bevolking voorbereid op een intensieve en mogelijk langdurige militaire campagne tegen Iran. Waar de initiële retoriek duidde op snelle, beslissende klappen, temperde generaal Caine maandag de verwachtingen door te stellen dat de militaire doelstellingen 'tijd zullen kosten' en gepaard zullen gaan met 'moeilijk en zwaar werk' op het slagveld, meldt CNN.

De ernst van de situatie werd onderstreept door de bevestiging dat er inmiddels vier Amerikaanse militairen zijn gesneuveld sinds de gecombineerde aanval van de VS en Israël afgelopen weekend begon. Caine verklaarde onomwonden dat de Verenigde Staten rekening moeten houden met 'bijkomende verliezen' in de komende fase van het conflict. De generaal benadrukte dat de huidige operaties niet vergeleken kunnen worden met een korte interventie, maar een systematische afbraak van de Iraanse militaire capaciteiten vereisen.

Terwijl generaal Caine zich concentreerde op de operationele realiteit, zette Hegseth de strategische kaders scherp neer. Hij nam expliciet afstand van de vergelijking met de oorlog in Irak en de bijbehorende 'nation-building'. Volgens de minister is de missie onder president Donald Trump helder gedefinieerd en beperkt tot drie hoofddoelen: het vernietigen van de Iraanse raketdreiging, het uitschakelen van de marine en het definitief neutraliseren van het nucleaire programma.

Frictie over regimeverandering

Ondanks de eenheid aan de top, blijft er een opvallende discrepantie bestaan over het uiteindelijke politieke doel van de oorlog. Waar Pete Hegseth officieel verklaarde dat 'regimeverandering' geen formeel oorlogsdoel is, wijzen de recente uitspraken van president Donald Trump in een andere richting. De president riep het Iraanse volk direct op om 'de controle over hun lot op te eisen' en sprak over een 'glorieuze toekomst' die binnen handbereik ligt dankzij de Amerikaanse militaire steun.

Hegseth verdedigde de escalatie door te stellen dat de VS deze oorlog niet zijn begonnen, maar dat Iran al decennia een 'eenzijdige oorlog' tegen Amerika voert. 'Onder president Trump maken we het nu af,' aldus de minister. Deze verschuiving in toon suggereert dat de administratie bereid is om ver te gaan in het ondersteunen van interne omwentelingen, ook al wordt dit door de militaire leiding onder generaal Caine niet als een primair tactisch doel geformuleerd.