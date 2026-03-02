De 66-jarige Jan B. , die wordt verdacht van ernstige zedenfeiten bij een Amsterdamse kinderopvang, blijkt een voormalig raadslid voor 50Plus en SP in de gemeente Almere .

Beeld ter illustratie

De 66-jarige Jan B. die momenteel in voorlopige hechtenis zit, blijkt een langdurige carrière in de lokale politiek van Almere achter de rug te hebben. Van 2022 tot februari 2025 was hij raadslid voor 50Plus, nadat hij eerder tussen 2006 en 2010 de SP vertegenwoordigde. De verdachte werd eind november 2025 aangehouden na een incident bij kinderdagverblijf Partou (vestiging De Kaap) in Amsterdam, waar hij op dat moment als invalkracht zijn eerste werkdag draaide, meldt De Telegraaf.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor het onzedelijk betasten van een tweejarig meisje en een dertienjarig kind dat aan zijn zorg was toevertrouwd. Daarnaast omvat de tenlastelegging het vervaardigen en bezitten van kinderporno. Uit digitaal onderzoek is gebleken dat er in totaal dertien kinderen betrokken zijn bij het onderzoek; bij negen van hen gaat het om naaktfoto’s waarop geen seksuele handelingen zichtbaar zijn.

Impact op de betrokkenen en de opvang

De directie van de kinderopvang heeft de samenwerking met B. onmiddellijk beëindigd nadat een ouder aangifte deed van onzedelijke handelingen. Inmiddels zijn alle ouders van de dertien geïdentificeerde kinderen door de autoriteiten geïnformeerd over de verdenkingen.

Terwijl de verdachte in beperkingen verblijft, roept de zaak vragen op over de screening van invalkrachten in de zorgsector. Het onderzoek naar de volledige omvang van het bezit van illegaal materiaal duurt voort.