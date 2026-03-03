Geert Wilders in de Tweede Kamer (inzet: Netanyahu)

Geert Wilders schaart zich duidelijk achter het Amerikaans-Israëlische optreden in Iran. Via X roemt hij de minister-president van Israël, Benjamin Netanyahu: 'Als iemand de Nobel voor de Vrede echt verdient dan is het mijn dappere vriend Benjamin Netanyahu'. Wilders stelt dat hij de wereld een 'veel veiligere plaats' heeft gemaakt, door Hezbollah en Hamas te 'vernietigen' en Iran te 'bevrijden' van de 'ergste dictator en slager Khamenei'.

Het bericht op X kwam nadat Israël Hezbollah-doelwitten in heel Libanon besloot aan te vallen, om terug te slaan nadat Hezbollah Israël onder vuur nam, nadat bekend werd dat Ali Khamenei was omgekomen.

Mohammed Raad, het hoofd van de parlementaire fractie van Hezbollah, zou zijn gedood bij een van de aanvallen. De Libanese premier Salam noemde de aanvallen vanuit zijn land een 'onverantwoordelijke daad' die Israël een reden gaf om de aanvallen op Libanon voort te zetten.

Een voortslepende oorlog

Premier Netanyahu aangegeven dat de oorlog niet 'eindeloos' zal zijn, maar wel 'enkele weken kan duren'. Om verdere aanvallen te voorkomen, heeft het leger inmiddels grondtroepen in hoger gelegen delen van Zuid-Libanon gestationeerd. Deze actie is bedoeld om de 'voorwaartse verdediging' te versterken. Hezbollah claimt op haar beurt als reactie aanvallen te hebben uitgevoerd op drie Israëlische bases, meldt NU.nl.

De gevolgen van het conflict beperken zich niet tot de directe militaire confrontatie. Zo raakten datacenters van Amazon in de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein beschadigd door droneaanvallen, een zorgwekkende ontwikkeling die de kwetsbaarheid van civiele en technologische infrastructuur blootlegt.

Terwijl de gevechten voortduren, bereidt Iran zich voor op een snelle opvolging van de gedode ayatollah Khamenei; de Raad van Experts heeft het land beloofd dat de benoeming van een nieuwe opperste leider niet lang op zich zal laten wachten.