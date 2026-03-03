Bill Clinton over beruchte hottub-foto: 'Ik wist van niets'

Bill Clinton in de hottub

Tijdens het verhoor over zijn contacten met Bill Clinton werd de voormalige Amerikaanse president geconfronteerd met een foto uit het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Op het beeld is Clinton te zien in een hot tub naast een andere persoon van wie het gezicht door het Amerikaanse ministerie van Justitie is geredigeerd.

De foto werd halverwege zijn verklaring besproken. Een congreslid gaf aan dat het publiek behoefte heeft aan 'context' en 'details' rondom het beeld. Clinton reageerde door te stellen dat hij zich niet kan herinneren dat de foto destijds is genomen, meldt BBC.

Volgens Clinton is de opname 'bijna zeker' gemaakt in Brunei, aan het einde van een lange reis door Azië. Hij verklaarde dat de sultan van Brunei, met wie hij tijdens zijn presidentschap een werkrelatie had opgebouwd, hem had uitgenodigd om in een hotel te verblijven en gebruik te maken van de faciliteiten. Clinton zei dat hij kort in het bubbelbad heeft gezeten en daarna naar bed is gegaan omdat hij uitgeput was.

Op de vraag wie de andere persoon op de foto is, antwoordde Clinton tweemaal: 'Ik weet niet wie dat is'. Toen hem expliciet werd gevraagd of er sprake was van seksuele activiteit die avond, ontkende hij dat en schudde hij zijn hoofd.

Andere vrijgegeven foto’s uit hetzelfde hotel tonen meerdere personen in de hot tub- en zwembadruimte. Ook Ghislaine Maxwell is zichtbaar op beelden uit dezelfde periode. Maxwell werd in 2022 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf wegens haar rol in het ronselen van minderjarige slachtoffers voor Epstein.

Clinton over zijn relatie met Epstein en Maxwell

In zijn openingsverklaring tegenover de commissie benadrukte Clinton dat hij slechts kortstondig een kennis was van Epstein. Volgens hem eindigde het contact jaren voordat Epsteins misdrijven openbaar werden. Hij verklaarde dat hij geen kennis had van enig strafbaar gedrag.

Clinton gaf aan te hopen dat zijn medewerking aan het onderzoek kan bijdragen aan het voorkomen van vergelijkbare situaties in de toekomst. Daarnaast sprak hij zijn medeleven uit met de slachtoffers van Epstein.

De vrijgegeven documenten bevatten geen directe berichten tussen Clinton en Epstein. Wel zijn er e-mails gepubliceerd tussen Maxwell en Doug Band, een voormalige topadviseur van Clinton. Die correspondentie, daterend uit 2002 tot 2004, laat een informele en soms persoonlijke toon zien, maar bevat geen direct bewijs van betrokkenheid bij strafbare feiten.

Tijdens het verhoor werd Clinton ook gevraagd of hij vindt dat Maxwell gratie of strafvermindering zou moeten krijgen. Daarop antwoordde hij dat hij daar geen commentaar op wilde geven. Wel zei hij dat hij haar arrestatie als 'moeilijk' had ervaren en dat hij haar als vriendelijk beschouwde, maar dat haar daden ernstig waren en bestraft moesten worden.