Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ex-crimineel Bart werd platenbaas en rapcoach

Bart van Houten had anderhalve ton schuld, verkocht kilo’s harddrugs, kwam z’n shit te boven en richtte een uiterst succesvol hiphopplatenlabel op. Z’n garage puilt uit van de gouden platen. Probleemjongens weghouden bij het ravijn: Bart komt er letterlijk’s nachts zijn bed voor uit. ‘Wie is er anders voor hen?’

Gangster 'Skinny Joey' runt restaurant in Philadelphia

De legendarische Joseph ‘Skinny Joey’ Merlino werd 25 jaar geleden na een maffiaoorlog in Philadelphia veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Na zijn vrijlating beterde hij naar eigen zeggen zijn leven en op 62-jarige leeftijd is hij terug in de aandacht door een podcast, een Netflix-serie en zijn eigen restaurant. ‘Die gasten waren fucking gestoord.’

DJ Darkraver: 'Ik neukte er vier op een dag'

Steve Sweet (58), beter bekend als hardcorelegende Darkraver, is een fenomeen. Hij overleefde de wilde jaren negentig, dronk oceanen aan Bacardi, had seks met honderden vrouwen en zag tonnen aan inkomsten verdampen door list, bedrog en gedoe met de fiscus. Een openhartig gesprek met de Haagse dj over keiharde pieken, gitzwarte dalen en het ‘n­-woord’. ‘Als ik op een Parkzicht­-feest sta, vraagt de MC: “Hoe zal ik je aankondigen?” Dan zeg ik: “Gewoon, Parkneger.”’

Herman Brusselmans.

Interview met Herman Brusselmans: 'Heimwee ligt altijd op de loer'

Onlangs verscheen zijn nieuwe roman Simpele personages. Het zit ergens tussen zijn 86ste en 95ste boek: zelf is Herman Brusselmans (68) de tel ook een beetje kwijt. De Gentse schrijver overauto’s, kinderen, vrouwenen ophef. ‘Ik heb vijfjaar eigenlijk in een cafégewóónd. Zodanig datik me achteraf weleensafvraag: wie heeft in die tijdal die boeken geschreven?’

De dag dat de duivel naar Des Indes kwam

Toen journalist Casper Postmaa op zoek ging naar de levens van de mensen die voor hem in zijn huis in het Haagse Benoordenhout hadden gewoond, stuitte hij op een groot verhaal. In de Tweede Wereldoorlog stond zijn adres op naam van de Duitser Sepp Thum, die in opdracht van de bezetter directeur was van het befaamde Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout. Postmaa schreef er een boek over dat deze week uitkomt.