Explosie in Teheran (inzet: Kim Jong-un)

De 'as van het kwaad' heeft een nieuwe hiërarchie. Toen de Amerikaanse raketten op 28 februari insloegen op Iraanse doelen, werd de impact ook gevoeld in Pyongyang. Kim Jong-un, die slechts enkele dagen daarvoor nog signalen van diplomatieke openingen naar de Verenigde Staten stuurde, heeft zijn conclusies getrokken. Voor de Noord-Koreaanse leider is de aanval op Iran het ultieme bewijs dat praten met Washington een dodelijke valstrik is, schrijft The Diplomat.

De officiële verklaring van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken was opvallend kalm, maar de strategische berekening erachter is helder. Waar Iran een verdrag met Rusland had dat slechts voorzag in 'consultatie', beschikt Noord-Korea over een harde defensiegarantie van Poetin. Kim ziet nu dat de Russen bij Iran vooral toekeken vanaf de zijlijn. Dit dwingt hem tot een radicale herijking van zijn eigen veiligheid: kan hij op Moskou rekenen als de Amerikaanse B-52's koers zetten naar Noord-Korea?

In Pyongyang overheerst nu nog meer dan voorheen de overtuiging dat alleen een operationeel kernwapenarsenaal het voortbestaan van het regime garandeert. Voor Kim Jong-un is de aanval op zijn bondgenoot geen ver-van-mijn-bed-show, maar een wake-up call.

De verschuiving betreffende het Kremlin

De oorlog in het Midden-Oosten heeft echter ook een perverse bonus voor Noord-Korea. Nu Iran zijn eigen militaire voorraden nodig heeft voor de strijd tegen Israël, valt er een gat in de leveringen van drones en raketten aan het Russische front in Oekraïne. Kim Jong-un staat klaar om dat gat te vullen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van Poetin van Noord-Koreaanse munitie alleen maar groter, wat Kim een ongekende hefboom geeft binnen hun strategische partnerschap.

De dood van de diplomatie

De implicaties voor de wereldvrede zijn somber. De lessen die Kim trekt uit de lotgevallen van Maduro en Khamenei zijn eenduidig: wie toegeeft aan Amerikaanse eisen, eindigt met een doelwit op zijn rug. De tijd van praten met de VS is voorbij; de focus ligt nu volledig op een onstuitbare nucleaire afschrikking.