PVV-leider Geert Wilders werd dinsdag opgewacht door een groep journalisten die hem bevroegen over het feit dat hij smoesjes bedacht om onder debatten uit te komen.

De politieke herfst van vorig jaar werd gedomineerd door de abrupte afwezigheid van Geert Wilders bij cruciale debatten. Waar de officiële lezing destijds wees naar een acute veiligheidsdreiging vanuit een Belgische terreurcel, schetst recent ingezien app-verkeer door de Volkskrant een beduidend genuanceerder en intern beeld.

Uit de correspondentie tussen de PVV-leider en zijn toenmalige vertrouweling Gidi Markuszower blijkt dat de druk van de campagne zwaar op Wilders drukte. 'Kon ik die debatten maar skippen' en 'Verzin een smoes,' luiden de geciteerde berichten die dateren van vlak voor het NOS Radiodebat op 10 oktober.

De appjes suggereren dat de PVV-leider kampte met een persoonlijke weerzin tegen de debatcyclus en vreesde voor de publieke perceptie. Hoewel de NCTV destijds bevestigde dat er na de arrestaties in België 'geen restdreiging' bestond, hield Wilders vast aan zijn besluit om niet fysiek, noch telefonisch deel te nemen aan de nationale debatten bij de NOS en RTL.

Wilders kritisch ondervraagd door journalisten

De PVV-leider werd dus onthaald door een groep journalisten, die ijverig waren om hem vragen te stellen over het ontwijken van de debatten via smoesjes. Wilders had duidelijk geen trek om uitleg te geven. Hij zei dat hij niet op de berichten en appjes in wilde gaan. 'Had u echt geen zin meer,' vroeg een journalist, waarop Wilders in felle taal reageerde: 'Met uw grote mond,' waarna hij wegliep, blijkt uit beelden van de Telegraaf.

Zijn voormalige vertrouweling Gidi Markuszower gaf uiteindelijk voor de camera's toe dat hij en andere leden van zijn fractie Groep Markuszower de berichten hadden gelekt naar de media. Hij nadrukte hierbij dat bruutheid inherent is aan de politiek. Markuszower gaf toe dat het hem kwalijk kon worden genomen dat hij het vertrouwen van Wilders heeft beschadigd. De kersverse fractieleider zei te hopen dat zijn persoonlijke band met Wilders nog te herstellen valt.