Nieuwe Revu-cartoonist TRIK wint prestigieuze Europese award

Groot nieuws uit de wereld van de politieke satire: Raymond Hendriks, bij de lezers van Nieuwe Revu beter bekend als TRIK , heeft de Europese Voices-Award gewonnen.

Een van de cartoons waarmee TRIK de prijs won

De cartoonist sleepte de prijs in de wacht in de categorie Cartoons. Deze internationale prijs wordt uitgereikt door het European Festival of Journalism and Media Freedom, een instituut dat strijdt voor de vrije pers.

De jury was unaniem over de kwaliteit van het werk van TRIK. Volgens het rapport levert hij een essentiële bijdrage aan de journalistiek door scherpe, visuele kritiek te leveren op de macht. Dat hij juist deze award wint, is geen verrassing; zijn werk staat symbool voor de ongezouten mening en de vrijheid om die te uiten, precies de waarden waar wij bij Nieuwe Revu ook voor staan.

In zijn cartoons voor ons blad combineert TRIK zijn vlijmscherpe humor met een unieke grafische stijl. Waar anderen veel woorden nodig hebben om de vinger op de zere plek te leggen, doet hij dat met een paar rake lijnen en een flinke dosis ironie. Of het nu gaat om falende politici of maatschappelijke hypocrisie, TRIK spaart werkelijk niemand.

Een van de treffende illustraties die TRIK voor Nieuwe Revu maakte

TRIK: een veelzijdig illustrator

Naast zijn bijdragen aan Nieuwe Revu en zijn werk als cartoonist voor Villamedia, deelt de illustrator zijn passie met de volgende generatie. Hij is namelijk ook docent aan de ArtEZ kunstacademie in Zwolle. Deze award bewijst dat zijn studenten les krijgen van een van de absolute grootmeesters in het vak. Leer meer over TRIKs werk via zijn website.

De officiële uitreiking vindt midden maart plaats in het sfeervolle Florence. Wij feliciteren TRIK van harte met deze dikverdiende prijs. Terwijl hij straks de felicitaties in Italië in ontvangst neemt, kijken wij alweer uit naar zijn volgende cartoon die de boel in Nederland weer lekker opschudt. De satirische cartoons van TRIK zijn wekelijks te zien in Nieuwe Revu en via onze socials.