Politiek

CIA bewapent Koerdische milities tot ongenoegen van de oppositie

De CIA zou Koerdische milities van wapens aan het voorzien zijn, om zo een volksopstand in Iran te bewerkstelligen, melden CNN en Axios.

Redactie Nieuwe Revu
Iran
Amerika
Wereldpolitiek
Koerdische Peshmerga-troepen in Irak in 2016
Koerdische Peshmerga-troepen in Irak in 2016 (inzet: Reza Pahlavi)

Volgens diverse bronnen binnen de Amerikaanse overheid staat Trump in direct contact met Koerdische leiders, waaronder Mustafa Hijri ,de leider van de Democratische partij van Iraans Koerdistan (KDPI), om een gewapende opstand te faciliteren. Het strategische doel is om de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) militair te binden in de westelijke provincies van Iran, wat een opening zou kunnen creëren voor civiele protesten in de rest van het land.

Deze strategie leunt zwaar op de Koerdische partijen in de regio, die als enige oppositiegroepering een bewezen staat van dienst hebben wat betreft militaire capaciteit en institutionele organisatie binnen Iran. Een recent gevormde coalitie van vijf Koerdische partijen beschikt over een gezamenlijk militair commando en duizenden ervaren strijders.

Ondanks de schijnbare logica van de CIA-strategie, legt het een fundamenteel conflict binnen de Iraanse oppositie bloot. De verbannen kroonprins Reza Pahlavi, die door velen in het Westen als een leidende figuur binnen de oppositie wordt gezien, heeft de Koerdische coalitie als 'separatistisch' bestempeld.

Dit sentiment weerspiegelt een diepgeworteld Perzisch centralisme, dat zowel onder het Pahlavi-regime als de Islamitische Republiek dominant was en dat elke vorm van regionale of etnische autonomie als een bedreiging voor de nationale eenheid beschouwt.

De Syrische les en strategische risico's

De huidige situatie vertoont zorgwekkende parallellen met de ontwikkelingen in Syrië. Ook daar werd de Koerdische roep om federale erkenning door de Arabische nationalistische oppositie vijandiger bejegend dan door het Assad-regime zelf. Dit resulteerde erin dat de Koerden hun eigen autonome structuren opbouwden, die later voor de VS de meest effectieve partner tegen ISIS bleken. De Iraanse oppositie dreigt nu dezelfde fout te maken, op een moment dat eensgezindheid cruciaal is.

De Koerdische partijen, die decennialang zwaar zijn vervolgd door Teheran, eisen politieke garanties voordat zij zich volledig committeren aan een door de VS gesteunde opstand, getekend door eerdere ervaringen waarin Amerikaanse steun vergankelijk bleek. De effectiviteit van de CIA-operatie hangt daardoor niet alleen af van militaire steun, maar ook van het overbruggen van een diepe ideologische kloof die de oppositie tegen het Iraanse regime al decennialang verdeelt.

