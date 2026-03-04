Job Knoester (inzet: Geert Wilders)

Een politieke controverse, aangewakkerd door zijn eigen woorden, heeft verstrekkende gevolgen voor Geert Wilders. Uitgelekte app-berichten, gepubliceerd door de Volkskrant, onthullen dat de PVV-leider zijn voormalig vertrouweling Gidi Markuszower verzocht een 'smoes' te bedenken om onder verkiezingsdebatten uit te komen, uit angst om anders als 'lafaard' te worden gezien.

Het appverkeer toont aan dat Wilders zich 'niet oké' voelde en specifiek voor het RTL-debat smeekte: 'Please, please, please, verzin een list.' Kort nadat hij dit verstuurde, kwam het nieuws naar buiten dat hij op een lijst van mogelijke doelwitten van een opgerolde terreurcel stond. Hoewel de NCTV oordeelde dat er 'geen restdreiging' was, gebruikte Wilders deze informatie om zijn deelname aan het debat af te zeggen, meldt NOS.

Deze beslissing had een directe en onomkeerbare impact op het verloop van de verkiezingen. Analisten en commentatoren, waaronder Raymond Mens bij Vandaag Inside, wijzen op het domino-effect van zijn afwezigheid. De opengevallen plek in het debat werd ingenomen door D66-leider Rob Jetten, wat een keerpunt in diens campagne bleek te zijn.

Hoe één afzegging Jetten premier maakte

De gevolgen van Wilders' keuze zijn concreet en meetbaar. Rob Jetten, die tot dan toe een moeizame campagne voerde en op 14 zetels in de peilingen stond, greep de onverwachte kans in het RTL-debat met beide handen aan. Zijn optreden zorgde voor een aanzienlijke stijging in de peilingen, een momentum dat hem uiteindelijk naar het premierschap zou leiden. 'Die beslissing van hem om niet naar dat debat te gaan, heeft Rob Jetten premier gemaakt,' concludeerde Raymond Mens.

'Dan kun je beter stoppen'

De andere heren aan tafel waren ook kritisch. Johan Derksen noemde het 'echt een blunder' en ook Job Knoester was duidelijk: 'Dan kun je beter stoppen als je er zo in staat.' De gelekte smeekbedes tonen een kant van Wilders die weinigen kenden: niet de strijder, maar een vermoeide man die de confrontatie uit de weg ging. Zijn boze reactie op vragen van journalisten ('Ik hoop dat u nooit in de situatie komt met uw grote mond') versterkt dat beeld alleen maar.