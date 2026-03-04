CIA bewapent Koerdische milities tot ongenoegen van de ...
Geert Wilders snauwt naar journalist na vraag over ...
De les na Iran: waarom Kim Jong-un nu ...
Bill Clinton over beruchte hottub-foto: 'Ik wist van ...
Geert Wilders: 'Mijn dappere vriend Netanyahu verdient de ...
Zedenverdachte (66) Amsterdamse kinderopvang was 50Plus-raadslid in Almere
Oorlog in Iran: de immense gevolgen voor China
Wie wordt de nieuwe leider van Iran? Dit ...
Podcaster en neo-nazi Nick Fuentes is 's werelds ...
Iran valt elke Amerikaanse basis in het Midden-Oosten ...
Leon Verdonschot: 'Ik hoop maar dat dat socialemediateam ...
Angela de Jong over Caroline van der Plas: ...
Amerikanen steeds bezorgder over de mentale toestand van ...
Bart Nijman: 'Mona Keijzer steeg boven het volatiele ...
Kim Jong-un: 'Noord-Korea zou het 'goed kunnen vinden' ...
Meer Politiek
Politiek

Job Knoester over Geert Wilders' uitgelekte appjes: 'Dan kun je beter stoppen'

Advocaat Job Knoester was dinsdag te gast bij Vandaag Inside, waar de smoes-appjes van Geert Wilders werden besproken. Knoester was hard maar duidelijk over de PVV-leider, schrijft MediaCourant.

Redactie Nieuwe Revu
Geert Wilders
Job Knoester
Job Knoester (inzet: Geert Wilders)

Een politieke controverse, aangewakkerd door zijn eigen woorden, heeft verstrekkende gevolgen voor Geert Wilders. Uitgelekte app-berichten, gepubliceerd door de Volkskrant, onthullen dat de PVV-leider zijn voormalig vertrouweling Gidi Markuszower verzocht een 'smoes' te bedenken om onder verkiezingsdebatten uit te komen, uit angst om anders als 'lafaard' te worden gezien.

Het appverkeer toont aan dat Wilders zich 'niet oké' voelde en specifiek voor het RTL-debat smeekte: 'Please, please, please, verzin een list.' Kort nadat hij dit verstuurde, kwam het nieuws naar buiten dat hij op een lijst van mogelijke doelwitten van een opgerolde terreurcel stond. Hoewel de NCTV oordeelde dat er 'geen restdreiging' was, gebruikte Wilders deze informatie om zijn deelname aan het debat af te zeggen, meldt NOS.

Deze beslissing had een directe en onomkeerbare impact op het verloop van de verkiezingen. Analisten en commentatoren, waaronder Raymond Mens bij Vandaag Inside, wijzen op het domino-effect van zijn afwezigheid. De opengevallen plek in het debat werd ingenomen door D66-leider Rob Jetten, wat een keerpunt in diens campagne bleek te zijn.

Bekijk ook
Geert Wilders na vraag over debat-smoes: 'Met uw grote mond' | Nieuwe Revu

Hoe één afzegging Jetten premier maakte

De gevolgen van Wilders' keuze zijn concreet en meetbaar. Rob Jetten, die tot dan toe een moeizame campagne voerde en op 14 zetels in de peilingen stond, greep de onverwachte kans in het RTL-debat met beide handen aan. Zijn optreden zorgde voor een aanzienlijke stijging in de peilingen, een momentum dat hem uiteindelijk naar het premierschap zou leiden. 'Die beslissing van hem om niet naar dat debat te gaan, heeft Rob Jetten premier gemaakt,' concludeerde Raymond Mens.

'Dan kun je beter stoppen'

De andere heren aan tafel waren ook kritisch. Johan Derksen noemde het 'echt een blunder' en ook Job Knoester was duidelijk: 'Dan kun je beter stoppen als je er zo in staat.' De gelekte smeekbedes tonen een kant van Wilders die weinigen kenden: niet de strijder, maar een vermoeide man die de confrontatie uit de weg ging. Zijn boze reactie op vragen van journalisten ('Ik hoop dat u nooit in de situatie komt met uw grote mond') versterkt dat beeld alleen maar.

Mediacourant, NOS Clemens Rikken, NL Beeld / Regiofotografie

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.