Diggy Dex: 'Ik ben altijd voor plan A gegaan'

‘Rouw is – zo zie ik het tenminste – iets wat altijd verandert, meandert, als een soort rivier. Die eerste periode na een overlijden zit je in het oog van de storm en denk je: holy shit, wat overkomt mij? Eerst moet je van alles regelen, daarna komt de stilte. Ik denk dat die eerste maanden voor mij heel onwennig waren. Dat beschrijf ik ook in het nummer. Dan zie ik mezelf bij het oude huis aankomen en realiseer ik me meteen weer even: o, wacht even, hij is natuurlijk dood.

Dat is zo gek. Alsof er 41 jaar lang een bank in je huiskamer heeft gestaan en iemand die op een middag ineens heeft weggehaald. Vier jaar later zijn er nog steeds momenten dat ik hem mis, maar het went wel iets meer. Het gevoel zal echter nooit helemaal overgaan. Over tien jaar mis ik hem nog steeds. Over twintig jaar niet minder.’