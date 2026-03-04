NAVO onderschept een Iraanse raket boven Turks luchtruim

Amerikaanse straaljagers in Iran (ter illustratie)

Op woensdag is een Iraanse ballistische raket, die op weg was naar Turkije, succesvol uit de lucht geschoten door de luchtverdediging van de NAVO, meldt nu.nl. De raket werd tijdig gedetecteerd en uitgeschakeld boven het oostelijke Middellandse Zeegebied, waardoor er geen slachtoffers zijn gevallen. Restanten van het projectiel kwamen neer in de zuidoostelijke Turkse provincie Hatay, een gebied dat grenst aan Syrië.

De aanval is direct scherp veroordeeld door de NAVO. Een woordvoerder van NAVO-topman Mark Rutte benadrukte dat de alliantie pal achter al haar bondgenoten staat, inclusief Turkije. Volgens de organisatie blijft hun defensieve houding op het gebied van lucht- en raketverdediging onverminderd sterk om dergelijke dreigingen het hoofd te bieden.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Volgens het Turkse ministerie van Defensie werd de raket gelanceerd vanuit Iran en vloog deze over het luchtruim van Irak en Syrië alvorens Turkije te bereiken. De snelle interventie door internationale eenheden voorkwam dat het wapen zijn beoogde doel kon raken. Het incident onderstreept de verhoogde spanningen in de regio en de noodzaak voor constante bewaking van het luchtruim.

Bekijk ook

Dit zijn de gevolgen van de aanval op Iran voor Noord-Korea | Nieuwe Revu

Reactie vanuit Turkije

Naar aanleiding van het incident heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, direct telefonisch contact opgenomen met zijn Iraanse ambtgenoot. Tijdens dit gesprek is officieel protest aangetekend tegen de vijandige actie. Turkije heeft Iran daarbij gewaarschuwd dat elke stap die tot verdere escalatie van het conflict kan leiden, strikt vermeden moet worden.

Momenteel voert Turkije overleg met de overige NAVO-bondgenoten om de situatie te evalueren. Het is nog onduidelijk of Turkije een formeel spoedoverleg van de alliantie zal aanvragen, wat gebruikelijk is bij acute dreigingen tegen een lidstaat. De focus ligt vooralsnog op diplomatiek protest en het versterken van de gezamenlijke veiligheid.