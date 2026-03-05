Tijdens een besloten briefing in het Capitool waarschuwden topfunctionarissen voor een probleem waar Trump te weinig rekening mee heeft gehouden.

Donald Trump

De Amerikaanse militaire top heeft tijdens een besloten briefing ontnuchterende analyse gedeeld over de escalerende oorlog met Iran. Defensieminister Pete Hegseth en generaal Dan Caine, erkenden dat de Amerikaanse luchtverdediging niet in staat is om alle inkomende Iraanse drones te onderscheppen. Het gaat hierbij specifiek om de Shahed-aanvalsdrones, die een grotere uitdaging blijken te vormen dan door inlichtingendiensten was voorzien.

De kern van het probleem ligt in de vliegeigenschappen van deze onbemande drones. In tegenstelling tot ballistische raketten vliegen deze drones laag en met een relatief geringe snelheid, waardoor ze effectiever onder de radar van geavanceerde defensiesystemen door kunnen glippen. Volgens bronnen binnen de briefing probeerden functionarissen de zorgen te nuanceren door te wijzen op de onderscheppingscapaciteiten van bondgenoten in de Golfregio. De kwetsbaarheid van de Amerikaanse eenheden blijft een punt van zorgen.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Ondertussen zet Trump de offensieve strategie voort, waarbij de president claimt dat het merendeel van de Iraanse militaire installaties reeds is uitgeschakeld. De focus ligt nu op het vernietigen van de raketcapaciteiten, de marine en het definitief beëindigen van het Iraanse nucleaire programma. Toch blijft de politieke verdeeldheid groot: waar de regering streeft naar een snelle afwikkeling binnen drie tot vijf weken, vrezen critici voor een langduriger conflict zonder duidelijke exit-strategie, meldt CNN.

Bekijk ook

Dit zijn de gevolgen van de aanval op Iran voor Noord-Korea | Nieuwe Revu

Een dreigend tekort aan munitie

Een cruciale factor in dit conflict is de zogenaamde 'math problem' waar onder andere senator Mark Kelly op wijst. De Iraanse productiecapaciteit voor Shahed-drones en ballistische raketten is dusdanig groot dat de Amerikaanse voorraad munitie voor luchtverdediging onder druk komt te staan.

Omdat de VS niet over een onbeperkte voorraad onderscheppingsraketten beschikt, rijst de vraag hoe lang de huidige intensiteit van de operatie volgehouden kan worden zonder de eigen defensieve slagkracht elders in de wereld in gevaar te brengen.