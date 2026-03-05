Groep Markuszower wil het Nederlandse leger inzetten tegen Iran

Groep Markuszower heeft in een statement via X laten weten dat ze het Nederlandse leger beschikbaar willen stellen in de strijd tegen Iran.

Gidi Markuszower in de Tweede Kamer

De nieuwste partij in ons parlement gaat een voorstel indienen waarin de regering wordt verzocht om het Nederlandse leger beschikbaar te stellen om bondgenoten die optreden tegen Iran te ondersteunen.

De aanleiding voor de motie is 'de tweede aanval van Iran op NAVO-territorium'. Echter bleek dat de eerste aanval op een Britse basis op Cyprus niet het werk was van Iran. Teheran ontkent tevens dat het bewust een raket richting Turkije heeft gestuurd, en heeft excuses aangeboden aan Turkije via de staatskanalen. In het statement van Groep Markuszower wordt verder niet ingegaan op beide incidenten, noch worden ze benoemd.

Defensiewoordvoerder Tamara ten Hove kwam met het volgende statement: 'Wie onze nationale veiligheid bedreigt en NAVO-territorium aanvalt, moet weten dat Nederland niet afzijdig blijft. Vrijheid en veiligheid zijn het waard te verdedigen'. Turkije heeft overigens nog geen beroep gedaan op artikel 5 van de NAVO, dat voorschrijft dat een aanval op een bondgenoot een aanval op alle bondgenoten is. Daarnaast heeft Turkije zelf laten weten dat het Turkse luchtruim niet gebruikt mag worden voor aanvallen op Iran. De motie van Groep Markuszower wordt aankomende dinsdag in stemming gebracht.

Nederland stuurt al fregat naar de Middellandse Zee

Op verzoek van Frankrijk vertrekt het Nederlandse luchtverdedigingsfregat Zr. Ms. Evertsen van de Baltische Zee naar de Middellandse Zee. Het schip gaat het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle ondersteunen tegen de toenemende dreigingen uit Iran en de regio. Met geavanceerde systemen tegen raketten en drones moet de Evertsen de vloot en strategische bases op Cyprus defensief beschermen. Het mandaat moet nog worden vastgesteld, schrijft BNR.

Opvallend is dat Groep Markuszower de aard van de beoogde inzet van het Nederlandse leger niet nader specificeert in het persbericht. De partij spreekt bijvoorbeeld niet over een louter defensieve inzet van het leger, en bouwt daarmee geen voorbehoud in. Ook over de beoogde duur van de inzet laat de partij niks los.