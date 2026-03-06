Flakka-fiasco: in de greep van de zombiedrug

Wijkagent Jos-Pieter met Tamara en Jeroen

Een crackcrisis in Amsterdam, een pillenplaag in Limburg, methmalaise in de polder, GHB-gevaar in Brabant en nu ook een flakka-fiasco in het diepe zuiden. De lokale hulpverleners zien hun buurtjes snel aftakelen in ’s lands nieuwste drugscrisis. Op pad met de wijkagent, die deze destructieve designerdrug te lijf gaat met een onorthodox wapen: empathie. ‘De werkelijkheid van deze mensen is totaal verstoord. Daar moet je creatief mee omgaan.’

Ryan Claus 06 mrt. '26

‘Voor ieders veiligheid: als er iets misgaat, doet iedereen wat ik zeg.’ Wijkagent Jos-Pieter de Lange draait zich om vanaf de bestuurdersstoel van zijn politiebusje. ‘En als ik zeg rennen, dan rennen we met z’n vieren, duidelijk?’

Fotograaf Joris en ik knikken gehoorzaam. Het is een druilerige dag in Roosendaal en we rijden stapvoets door de wijk Kalsdonk. Buiten trekken rijen sociale huurwoningen voorbij, vele met dichtgetimmerde ramen of rolluiken naar beneden. Er lopen weinig mensen op straat. In mijn buik voel ik een lichte spanning opkomen. Een middagje mee op pad met de wijkagent leek me tamelijk onschuldig, maar door de waarschuwing van zojuist ga ik twijfelen. Zijn wij zojuist een Breaking Bad-aflevering binnengestapt?

Nieuwe Revu ging met wijkagent Jos-Pieter de Lange op pad in Roosendaal.

‘Ooit in een gevaarlijke situatie beland hier?’ pols ik bij de agent. Die houdt zijn blik op de straat gericht: ‘Nee.’ Na een korte stilte: ‘Maar ik ga tegenwoordig constant af op meldingen van overlast, agressie, huiselijk geweld, noem het maar op. Je weet hier nooit wat je allemaal tegenkomt.’

Probleemwijk

Kalsdonk staat bekend als zogeheten probleemwijk. Schietpartijen op klaarlichte dag, vuurwerkproblemen en sinds jaar en dag ook talloze meldingen van drugsoverlast. Vooral in die laatste categorie belandt Roosendaal geregeld in de krantenkoppen. ‘De laatste jaren is flakka hier een steeds groter probleem geworden,’ zegt De Lange, terwijl hij zijn busje Kalsdonk in stuurt. ‘Die wereld hoop ik vandaag aan jullie te laten zien.’

Tot een paar jaar terug ging de regio nog gebukt onder zware GHB-problematiek. De Lange: ‘Verschrikkelijk spul. Daar heb ik veel mensen kapot aan zien gaan. En nu flakka. Dat is alweer van een andere categorie, hoor. Zullen jullie dadelijk wel zien.’

Politiewoordvoerder Eric Passchier, die vandaag deel uitmaakt van ons gezelschap, vult aan: ‘Dat spul weleens geroken? Nee? Nou, succes straks. Morgen goed je kleding wassen.’

Op pad in Roosendaal.

Al na drie minuten rondrijden, ziet De Lange de eerste flakka-klant ronddwalen. ‘Eymen! Hé, Eymen!’ De broodmagere man schuifelt onze kant op. Als hij zijn capuchon omlaag doet, verschijnt een ingevallen gezicht met een grauwe, ziekelijke teint. De wijkagent windt er geen doekjes om. ‘Zo, wat zie jíj eruit. Ik schrik van je.’ De man mompelt iets terug. Hij lijkt gefrustreerd, flarden tekst verlaten zijn mond. ‘...niet gelukt... afspraak... gestolen... criminelen...’

Zijn handen trillen. De agent legt even een hand op zijn schouder en zegt na een korte babbel: ‘Hou je taai, hè. Je redt het wel.’ Terug in het busje klinkt hij minder optimistisch. ‘Jezus. Zagen jullie dat? Vel over been... Die gozer ziet er zó slecht uit.’ Zijn collega kan alleen maar knikken. ‘Een maand geleden zag die er stukken beter uit.’ Ik vraag of de man in Kalsdonk woont. De Lange: ‘Die woont nergens. Veel mensen uit de buurt zijn veel verloren door hun flakkaverslaving. Alleen al in het afgelopen jaar zijn er in Roosendaal tien woningen noodgedwongen ontruimd.’

We rijden het hoekje om. ‘Kijk, dit hele flatcomplex bijvoorbeeld. Hier woonde, tot voor kort, een man die zijn appartement verloor nadat hij flakkagebruikers onderdak bood. Buurtbewoners werden gillend gek van de overlast. Begrijpelijk. Uiteindelijk is die meneer op straat beland, tot opluchting van de ene helft van de flat. Maar aan de andere kant van dezelfde flat zit nu zijn opvolger. Nieuwe bewoner, zelfde verhaal. Die mensen laten in hun goedheid verslaafden binnen, of misschien wel onder lichte dwang, en krijgen er een horde ellende voor terug.’

‘Dat hele rondreizende circus van flakkagasten verplaatst zich steeds. Wordt het daar te heet onder de voeten, hop, dan duiken ze ergens anders op’

De Lange zucht. Het is een vicieuze cirkel, legt hij uit: ‘Zo’n bewoner wordt dan gewaarschuwd door de woningstichting, maar in hun kwetsbaarheid laten ze toch weer gebruikers toe. Gevolg: iedereen in het portiek last van nachtelijke herrie, gestommel, vreemd volk over de vloer. Uiteindelijk raakt de hoofdbewoner zelf zijn huis kwijt vanwege het aanhoudende gedoe.’

Terwijl hij praat, wijst hij naar verschillende deuren en portieken: hier heeft een inval plaatsgevonden, daar loopt een juridische procedure om een huurder uit huis te zetten. ‘Dat hele rondreizende circus van flakkagasten verplaatst zich steeds,’ zegt hij. ‘Wordt het daar te heet onder de voeten, hop, dan duiken ze ergens anders op. Het is echt dweilen met de kraan open.’

Verwarde personen

Flakka, in de volksmond ‘de zombiedrug’, waaide tien jaar geleden over van de VS naar de polder. In deze contreien – Zeeland en West-Brabant – kwamen in 2018 de eerste meldingen van verwarde, agressieve personen onder invloed binnen; in 2024 moest de politie er al meer dan vijfhonderd keer voor uitrukken. Een wanhopige burgermeester van Bergen op Zoom, hemelsbreed zo’n vijftien kilometer hier vandaan, riep onlangs nog: ‘In heel West-Brabant en Zeeland loopt de flakka-overlast de spuigaten uit. Gebruikers die problemen veroorzaken zijn hier de dagelijkse realiteit. Onze politie kan de incidenten nauwelijks nog aan.’

Dát vindt De Lange een tikkeltje overdreven. ‘Ja, de impact van flakka op ons werk is groot, maar het hoort erbij. Als jij wijkagent bent in een wijk waar dit speelt, dan is dat onderdeel van je werk. Maar het is wel elke dag schakelen tussen hulpverlener en politieagent.’

Tamara en Jeroen raakten ook in de ban van flakka.

Dat is een lastige balans. Aan de ene kant wil De Lange mensen helpen om uit de ellende te komen, aan de andere kant zijn het vaak veelplegers die ook voor overlast en criminaliteit zorgen. ‘We zien geen moord en doodslag, hoor, maar wel héél veel winkeldiefstalletjes, fietsendiefstallen, gereedschap dat gejat wordt. Zelfs autootjes verdwijnen geregeld, omdat ze toch vervoer willen hebben.’

De Lange werkt inmiddels een paar jaar in deze buurt en maakte de opkomst van flakka van dichtbij mee. ‘Het is echt het heftigste wat ik in mijn wijken zie gebeuren,’ zegt hij. ‘Je ziet dat hele woonomgevingen eraan kapotgaan.’

Veel gebruikers waren voorheen verslaafd aan GHB, speed of andere harddrugs, en voegden daar later flakka aan toe. De Lange: ‘De pest is dat flakka zó verslavend is, dat je er na één keer gebruiken al aan vast kunt zitten.’ Dat bleek vorig jaar al, uit de docureeks Tygo in de flakka, waarin een jonge vader deelde hoe hij door flakka zijn kinderen kwijtraakte, en een jonge vrouw met een universitaire opleiding al na één trekje volledig verslaafd raakte en vervolgens alles verloor. ‘De zwaarste drug die er bestaat, erger nog dan heroïne,’ waarschuwde de presentator destijds. Dáár is geen woord van overdreven. Passchier: ‘Eén keer deze troep proberen, kan het begin betekenen van een levenslange verslaving.’

In Roosendaal weet een ‘harde kern’ van vijftien à twintig gebruikers daar inmiddels alles van. Een relatief kleine groep die intensief gebruikt, maar daarmee wel veel overlast, criminaliteit en dus politie-inzet veroorzaakt. De Lange: ‘Iedereen kent elkaar, het is echt een subcultuur. Ze trekken samen op, trekken van hot naar her.’

Jos-Pieter aait de hond.

Sommige gebruikers uit Roosendaal duiken opeens in Bergen op Zoom op, of zelfs over de grens in België. ‘We werken samen met de Belgische politie, wisselen namen uit. Het zijn vaak dezelfde personen die pendelen. Zelfde probleem, alleen een andere plek.’

Flakka is in deze streek vooral groot geworden omdat het de opvolger van GHB lijkt te zijn. ‘Een paar jaar terug was Roosendaal dé GHB-stad,’ legt De Lange uit. ‘Toen dat spul moeilijker te krijgen werd, is flakka in dat gat gesprongen.’

Een andere verklaring waarom de flakkaplaag zich juist hier, in West-Brabant en Zeeland, lijkt te concentreren; de ondermaatse hulpverlening. De Lange: ‘Mensen vergeten weleens: deze regio hééft nauwelijks verslavingszorg-aanbod gehad voor flakkagebruikers, omdat het gewoon legaal was. Dus de groep gebruikers kon groeien, relatief ongestoord. Het beleid liep achter de feiten aan.’

Hij doelt op de politiek. Lange tijd was flakka legaal en vrij verkrijgbaar. ‘Je ging online, drukte op bestellen en de volgende dag lag het op je deurmat. Pas sinds afgelopen zomer is er een wettelijk verbod (zie kader). ‘En dat heeft effect,’ stelt De Lange. ‘Sinds het verbod dijt het minder uit. De vaste groep rotzooiers die we nu in Roosendaal hebben, kenden we al. Die groep zou ongetwijfeld groter zijn als je het nog steeds online kon bestellen.’ Met andere woorden: de stroom is iets ingedamd. Maar de bestaande gebruikers zijn er nog altijd, en die laten zich niet zomaar afkicken.

Nuchterheid en empathie

Hoe bestrijd je een drugscrisis als eenvoudige wijkagent? Antwoord: met nuchterheid en empathie. ‘Jos-Pieter heeft een feeling voor mensen,’ vertelt Passchier, al rondrijdend door Kalsdonk. ‘Elke agent houdt er zo zijn of haar eigen benadering op na. Jos-Pieter valt daarin op, omdat hij achter iedere gebruiker en verslaafde een medemens met problemen ziet.’

De Lange haalt er zijn schouders bij op. ‘Daarvoor ben je wijkagent, toch?’ Dat is deels waar; zijn functie behelst meer dan politiewerk in klassieke zin alleen. De wijkagent is er ook als luisterend oor, voor zorg en bemiddeling. Maar wie lang genoeg met De Lange optrekt en ziet hoe hij omgaat met buurtbewoners én naar diens verhalen luistert, raakt vanzelf overtuigd dat deze specifieke wijkagent daarin excelleert. ‘Laatst kreeg ik een melding van een flakkagebruiker die helemaal in een waanwereld zat,’ blikt hij terug.

‘Je moet nooit ontkennen wat zij zien, snap je? Voor die mensen is het écht. Hun werkelijkheid is totaal verstoord. Dan moet je creatief zijn’

‘Die vrouw wilde haar huis niet meer in omdat ze dacht dat het in brand stond. Dan kun je zeggen: “Mens, doe normaal, er is geen vuur.” Ik ga liever in haar beleving mee. Ik liet haar samen met mij naar de voordeur lopen en voelen: is de deur warm? Nee. Zie je vlammen? Nee. Ruik je rook? Nou, zij rook het wel, beweerde ze. Uiteindelijk heb ik samen met collega’s ieder hoekje van het huis gecontroleerd tot ze zelf kon accepteren dat er géén brand was.’

Hij lacht er bescheiden bij. ‘Ja, een andere agent had misschien de brandweer gebeld of die vrouw uitgelachen, maar zo los je niks op. Je moet nooit ontkennen wat zij zien, snap je? Voor die mensen is het écht. Hun werkelijkheid is totaal verstoord. Dan moet je creatief zijn.’

Terwijl we verder rijden, steekt De Lange zijn hand op naar een voorbijganger. De man – grauw gezicht, pijnlijke grimas – draait zich om en loopt op ons af. De wijkagent draait alweer zijn raampje open en geeft de man een boks. ‘Hé vriend. Heb je nou een gat in je bek?’ De man grijnst flauwtjes en houdt triomfantelijk een kies omhoog. ‘Net eruit getrokken,’ mompelt hij. Er zit een druppel bloed op zijn kin. ‘Verdorie, jongen... Dat is al de tweede tand in korte tijd!’ brult De Lange. ‘Ga je straks nog op rantsoen moeten, je lust straks alleen pap.’

De man haalt zijn schouders op. ‘Doet pijn.’ De agent knikt. ‘Geloof ik best. Loop eens even door naar huis nu, blijf een beetje uit de problemen vandaag, oké?’ De man knikt en sjokt verder. De Lange: ‘Ook een notoire flakkagebruiker. En niet alleen dat. Die gebruikt álles wat los- en vastzit. Als je hagelslag op de verboden lijst zet, gaat hij dat óók gebruiken.’

Jos-Pieter luistert aandachtig.

Humor als relativeringsmiddel, nog zo’n superkracht van deze wijkagent. Zijn collega moet lachen om de hagelslaggrap. ‘Maar weet je, op zichzelf is het een goeie gozer. Zo zijn er meer. Als je sommigen alleen treft, hebben ze geen kwaad in de zin. Alleen doordat ze in groepen die troep gebruiken en constant samen rondhangen, loopt het vaak uit de hand. Dan krijg je ruzies, conflicten, geschreeuw. En daar heeft de buurt last van, en worden wíj er weer bij geroepen.’

‘Zijn jullie bang voor honden?’ vraagt De Lange even later, terwijl we uitstappen bij een rijtjeshuis. ‘Ligt eraan,’ zeg ik. De Lange lacht. ‘Nou, ze hebben hier een flinke viervoeter, maar wel een hele lieve. Komt goed.’ De wijkagent gaat buurten bij Tamara en Jeroen, een stel waar hij inmiddels – om alle verkeerde redenen – kind aan huis is, maar toch een band mee heeft. ‘Ik heb ze verteld dat ik journalisten bij me heb, ze zijn bereid hun verhaal met jullie te delen.’

We volgen hem een portiek in. Een lucht van verbrand plastic gemengd met kattenpis prikt in mijn neus. ‘Heftig hè,’ knipoogt Passchier. De Lange klopt aan. Even is het stil, dan horen we gestommel en gerommel met een kettingslot. De deur gaat op een kier. Twee felblauwe ogen verschijnen. ‘Hééé liefie!’ begroet de bewoonster De Lange. Tamara (37) geeft de wijkagent een innige knuffel, schudt ons vriendelijk de hand. In haar kleine woonkamer hangt een muffe lucht van rook, oud zweet, hondenurine en chemische dampen. De gordijnen zijn dicht en overal branden gekleurde led-lichtjes. Op de salontafel ligt een ratjetoe aan wietgrinders, aanstekers, pijpjes, verkreukelde pakjes shag en lege plastic zakjes. Tamara ziet me rondkijken en lacht: ‘Als je hier vorige maand was gekomen, had je hier niet eens kunnen zitten. Ik heb opgeruimd.’

Glazige blik

Op dat moment schuifelt Jeroen, een potige dertiger met veel tatoeages en glazige blik, de woonkamer binnen. De Lange begroet hem: ‘Alles goed jongen? Hoe voelt het om weer vrij te zijn?’ Jeroen haalt zijn schouders op. Hij is net een week uit de gevangenis, horen we, al weet hij zelf niet eens meer precies waarvoor hij deze keer heeft vastgezeten.

Tamara en Jeroen met de hond.

Het zegt veel over de continue roes waarin dit stel leeft. Niet veel later vertelt – of beter: ratelt – hij hoe hij voor het eerst met flakka in aanraking kwam, via via. ‘Ik was nieuwsgierig. Ik was altijd meer van de pep en GHB, beetje ketamine en had hier nog nooit van gehoord. Een vriendinnetje zat aan een pijpje te lurken en ik dacht: wat is dát? Laat mij ook eens proberen. De eerste paar keer vond ik het eigenlijk niet eens zo chill. Ik keek op een gegeven moment in de spiegel met zo’n pijpje in m’n hand en dacht: jezus, ik lijk wel een junk. Maar toch wilde ik het nóg een keer. Ik kreeg er zoveel energie van. Alles werd scherper. Ik zat vol focus, kon nachtenlang door zonder te pitten. De seks was ook nóg beter.’

Lang duurde die onschuld niet: al snel was Jeroen dag en nacht bezig met flakka. ‘Op een gegeven moment rookte ik voor 150 euro per dag, soms meer.’

Tamara valt haar vriend geregeld in de rede: ‘Laat die meneer ook even wat vragen stellen, je bent zo aan ’t ratelen.’

Jeroen knikt verontschuldigend naar mij. Hij neemt een slok cola en vervolgt: ‘Overdag leidde ik mijn normale leven, ’s nachts ging ik op pad om flakka te scoren en te gebruiken. Diefstalletjes, handeltjes, je kent het wel. En toen kwamen de waanbeelden. Ik hoorde ’s nachts mensen op het dak. Ik dacht dat er inbrekers waren, of dat er iemand via het dakraam binnenkwam. Ik erachteraan, midden in de nacht, alleen in mijn onderbroek. Twee tuinen verder stond ik te schreeuwen en te zwaaien. Bleek er natuurlijk niemand. Flakka is echt fucked-up, man. Die shit heeft me niks dan ellende gebracht.’

Pas heel recent werd Jeroen gedwongen te stoppen, toen hij in een cel belande. ‘Eigenlijk zijn die drie maanden in de bak mijn redding geweest. Ik moest cold turkey afkicken. De eerste weken heb ik alleen maar geslapen. Daarna kwamen de emoties. Ik heb zitten janken in mijn cel als een klein kind.’

Flakka komt er bij mij niet meer in. Nooit meer. Ik ben alles kwijtgeraakt door dat spul. Ook mijn drie kinderen’

Hij kijkt De Lange aan. ‘Ik heb je toen een brief gestuurd, weet je nog?’ De agent knikt bevestigend. Jeroen vervolgt: ‘Ik zag in de bajes allemaal dingen. Hallucinaties, zelfs zonder te gebruiken. Ik dacht dat mijn kinderen op de binnenplaats aan het spelen waren. Ik hoorde ze lachen. Op een gegeven moment was ik zó van de kaart dat ik zelf tegen de bewakers zei: “Zet me alsjeblieft in de isoleercel, want ik draai door.”’

Uiteindelijk is hij die drie maanden doorgekomen, clean. Anderhalve week geleden is hij vrijgekomen. ‘Ik heb mijn lesje wel geleerd. Flakka komt er bij mij niet meer in. Nooit meer. Ik ben alles kwijtgeraakt door dat spul. Ook mijn drie kinderen.’

Trauma

Als ik even later Tamara vraag hoe zíj in deze wereld terechtkwam, krijgt ze het te zwaar. ‘Ik heb veel meegemaakt.’ Jeroen troost haar. Na twee minuten vervolgt Tamara: ‘Ik was eigenlijk nooit zo van de drugs. Ik had mijn eigen bedrijfje, ik was kapster en nagelstyliste. Een heel normaal leven eigenlijk. Door mijn trauma ben ik pas drugs gaan gebruiken. Ik heb daar EMDR voor gehad, maar dat werkte niet bij mij. Die gebeurtenis was veel te heftig, ik kon er niet mee dealen. En dus greep ik naar alle drugs die ik kon vinden.’

Als Tamara even later dat trauma uit de doeken doet, valt iedereen stil. ‘In 2018 liep ik over straat en werd ik ineens gegrepen door drie mannen. Die namen me mee. Dertien dagen hebben ze me vastgehouden. Er zijn dingen gebeurd...’

Ze hoeft niet in detail te treden, de huivering in haar stem en haar afwezige blik spreken boekdelen. En toen kwamen dus de drugs. ‘Het helpt om bepaalde dingen even niet te voelen, er even niet aan te denken,’ legt ze uit. Maar de drugs hebben haar alleen maar verder de afgrond ingetrokken. ‘Drugsgebruik op zich is ook één groot trauma,’ verzucht ze. ‘Er gebeurt zóveel rottigheid door de drugs; het is een vicieuze cirkel.’

Bij het afscheid krijgt de wijkagent een knuffel van Tamara.

Tamara, die iets liefs uitstraalt, is nog altijd verslaafd. ‘Ik gebruik anderhalve gram per dag. Dat was een tijdlang wel het dubbele.’ Haar laatste hit? ‘Vlak voordat jullie hier binnenkwamen. Straks neem ik weer.’ Als ik vraag of ze wil stoppen, blijft ze stil. Dan zegt ze: ‘Wíllen... Ik weet het niet. Ik moet stoppen, dat zeker. Mijn leven staat al tien jaar stil. Maar ergens ben ik ook bang om te stoppen.’ Waarvoor? ‘Voor wat er dan komt. Begrijp je? Alles wat ik heb weggestopt – mijn trauma’s, mijn ellende – komt dan in één klap terug. Ik denk dat dat de reden is dat ik onbewust nog vasthoud aan het gebruiken.’

De wijkagent blijkt voor haar een rots in de branding. ‘Politie bellen wij normaal niet,’ zegt ze. ‘Dan ben je een verrader in onze kringen. En ze komen vaak toch niet, totdat er iemand met een mes gaat lopen steken.’ Ze kijkt naar De Lange. ‘Maar jij bent anders. Jou kunnen we appen of bellen zonder dat je meteen met het vingertje wijst of ons komt oppakken. Jij luistert tenminste naar ons. Dat is echt fijn, hoor. Jij hebt ons regelmatig uit de brand geholpen.’ Hij krijgt weer een dikke knuffel als we vertrekken.

In al die jaren onder flakkagebruikers noteerden De Lange en Passchier welgeteld één succesverhaal. De Lange: ‘Via verslavingszorginstelling Novadic heb ik geregeld dat een jonge kerel uit Roosendaal in een afkickkliniek terechtkon. Hij deed het geweldig. De hele scene hier heeft respect voor hem. Ik gebruik hem vaak als voorbeeld: kijk, het kán wel. Maar ja, als hij de enige is, geeft dat wel aan hoe moeilijk het is.’

Ik vraag of zijn werk hem weleens aangrijpt. ‘Ik heb een soort mantra voor mezelf: elke dag begin ik met nul verwachtingen. Ik verwacht niks, snap je? Alles wat ik hier wél bereik, is mooi meegenomen.’

Wat is flakka?

Flakka is een overkoepelende naam voor synthetische drugs uit de zogeheten alfafamilie. In kleine doseringen zorgt flakka voor euforie, energie en hallucinaties. Maar het is erg lastig te doseren; een iets te grote hoeveelheid leidt al snel tot een overdosis en ernstige bijwerkingen. Flakkagebruikers krijgen het gevoel onoverwinnelijk te zijn, raken in een roes van krankzinnigheid, met woedeaanvallen, paranoia en hevige hallucinaties tot gevolg. Op internet circuleren talloze filmpjes van mensen (vooral uit de VS) die na vermoedelijk flakkagebruik gillend over straat kruipen of compleet door het lint gaan. Die bizarre acute effecten zorgen voor veel overlast en gevaar; vandaar de bijnaam zombiedrug.

Tot voor kort waren meerdere varianten in Nederland legaal online te bestellen. Spotgoedkoop bovendien: voor een paar tientjes had je meerdere doseringen. Zo gaat het vaker met designerdrugs: fabrikanten passen net één molecuul aan om onder het verbod uit te komen. Hierdoor zijn ze vaak lang legaal: elke nieuwe variant moet eerst afzonderlijk onderzocht en verboden worden, wat maanden tot jaren kan duren. ‘Een kat-en-muisspel,’ aldus politiewoordvoerder Eric Passchier. ‘Zodra alpha-PVP verboden werd, kwam alpha-PHP op de markt. En zo ging het maar door.’

Sinds juli 2025 is er eindelijk een wettelijk verbod op flakka en tientallen verwante stoffen. Door een wijziging in de Opiumwet zijn nu complete groepen designerdrugs in één keer verboden. Daarmee hoopt de overheid de toegankelijkheid en verspreiding te beperken. Passchier: ‘Dat had veel eerder gemoeten. Maar ja, de politiek reageert traag. Sommige politieke partijen vonden dat mensen vrij moesten blijven om te gebruiken wat ze wilden.’

Tegenstanders van het verbod – zoals sommige partijen in de drugsbeleidshoek – waarschuwen dat een verbod gebruikers in de illegaliteit duwt, zonder het probleem op te lossen. Ze vrezen bovendien dat er nog gevaarlijker varianten opduiken. Verslavingszorgorganisaties benadrukken dan ook dat verbieden alleen niet genoeg is: er is dringend meer behoefte aan preventie, opvang en behandeling. Een exact aantal flakkaverslaafden in Nederland is niet bekend, vooralsnog gaat het om een harde kern gebruikers in met name West-Brabant en Zeeland.

