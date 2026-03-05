Door de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten ligt de toekomst van het Groningenveld weer op tafel. Is een strategische reserve noodzakelijk?

De recente escalatie van het conflict in het Midden-Oosten heeft de discussie over de Nederlandse energieonafhankelijkheid en het Groningenveld in een nieuw daglicht gesteld. Terwijl de wet voor de definitieve sluiting van de gasputten reeds is aangenomen, pleiten verschillende politieke partijen nu voor een heroverweging op basis van nationale veiligheid. De focus ligt hierbij op het waarborgen van de leveringszekerheid in een instabiele wereldmarkt.

Joost Eerdmans, fractievoorzitter van JA21, heeft aangekondigd een wetsvoorstel in te dienen om het resterende gas in Groningen aan te merken als een 'strategische reserve'. Het uitgangspunt van dit voorstel is dat de putten niet onherstelbaar met beton moeten worden dichtgestort, maar operationeel beschikbaar blijven voor extreme noodsituaties. Eerdmans typeert het definitief onbruikbaar maken van de infrastructuur in de huidige context als een risicovolle beslissing.

Deze koerswijziging vindt weerklank bij de PVV. Partijleider Geert Wilders heeft aangegeven het voorstel te steunen, mits strikte voorwaarden worden gehanteerd. Volgens de PVV mag het gas uitsluitend voor binnenlands gebruik dienen en niet commercieel worden verhandeld aan het buitenland. Hiermee verschuift het debat van een louter economische afweging naar een vraagstuk over de weerbaarheid van de aardgasvoorziening, meldt NOS.

De balans tussen leveringszekerheid en veiligheidsrisico’s

De technische realiteit achter deze discussie is complex. Het Groningenveld bevat naar schatting nog 550 miljard kuub aardgas, een hoeveelheid die theoretisch voldoende is om de Nederlandse gasbehoefte voor circa achttien jaar te dekken. Fracties zoals FVD en de Groep Markuszower pleiten zelfs voor een directe hervatting van de winning, mits er een versnelde en onbureaucratische schadeafhandeling voor de getroffenen in de regio tegenover staat.

De politieke druk wordt versterkt door recente adviezen van onafhankelijke instanties. Onderzoeksinstituut TNO adviseerde onlangs om een strategische reserve aan te houden om voorbereid te zijn op onvoorziene geopolitieke schokken. Ook de Gasunie benadrukt al langer het belang van reserves op eigen bodem. Daartegenover staat het dwingende advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat waarschuwt dat elke vorm van gaswinning onvermijdelijk leidt tot nieuwe bodembewegingen en risico's voor de inwoners van Groningen.