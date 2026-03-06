Wierd Duk (inzet: Lidewij de Vos)

De uitzending van Nieuws van de Dag stond donderdagavond volledig in het teken van de politieke koers en de kandidatenlijst van Forum voor Democratie. Partijleider Lidewij de Vos werd door presentator Thomas van Groningen direct geconfronteerd met het 'dooretterende' probleem van kandidaten met een omstreden verleden. Volgens hem is dit de hoofdreden dat andere partijen samenwerking met de partij uitsluiten, een stelling die door De Vos werd afgedaan als een vooropgezet excuus om de inhoudelijke discussie te vermijden.

Lidewij de Vos benadrukte dat de focus van het debat moest liggen op de 'grote problemen van Nederland', zoals de komst van AZC’s en de invoering van zero-emissiezones. Ze stelde dat de ophef over een klein aantal kandidaten, volgens haar slechts vijf van de 1100, buitenproportioneel groot wordt gemaakt door de media. De Vos verklaarde dat zij uitspraken van kandidaten uit het verleden niet per definitie aan de persoon van nu toerekent, aangezien we 'tien jaar verder' zijn.

De discussie bereikte een kookpunt toen tafelgast en ex-politica Renske Leijten de vraag stelde waarom juist mensen uit identitaire en extreemrechtse hoek, zoals de Geuzenbond en Voorpost, zich zo sterk aangetrokken voelen tot de partij van De Vos. In plaats van een direct antwoord op de aantrekkingskracht van de partij, koos De Vos voor de tegenaanval door te wijzen op een incident binnen de SP uit het verleden. Ze noemde het handelen van Leijten 'hypocriet' en refereerde aan een voormalig SP-Statenlid dat gewelddadige uitspraken over Johan Derksen zou hebben gedaan zonder direct uit de fractie te worden gezet.

De analyse van Wierd Duk

Buiten de studio zorgde het debat voor een scherpe tweedeling, waarbij de feitelijke juistheid van de vergelijkingen onder een vergrootglas kwam te liggen. Journalist Wierd Duk mengde zich in de discussie en stelde dat de vergelijking met incidenten bij andere partijen mank gaat. Volgens Duk zijn zaken zoals de 'bom op zolder' bij de GroenLinks-jongeren of het vertrek van Sidney Smeets bij D66 in het verleden uitgebreid journalistiek behandeld en zijn de betrokkenen politiek gesneuveld. Hij riep de partij van De Vos op om 'daadkrachtiger op te treden' tegen extremisten in de eigen gelederen in plaats van de slachtofferrol aan te nemen.

Ook Bram Moszkowicz en mediacriticus Victor Vlam uitten scherpe kritiek aan tafel. Moszkowicz wees specifiek op de herhaaldelijke rapportages over antisemitische berichten binnen de partijstructuur, wat volgens hem een structureel probleem blootlegt dat niet met een simpel 'geen afstand nemen' kan worden afgedaan. Vlam voegde daaraan toe dat het uitblijven van een publieke, formele distantie van de omstreden kandidaten de partij definitief buiten de politieke orde plaatst.

Hoewel een deel van de kijkers op sociale media de aanpak van de talkshow als 'eenzijdig' bestempelde, blijft de feitelijke realiteit voor De Vos uitdagend. De aanwezigheid van kandidaten met banden met organisaties die door de inlichtingendiensten worden gevolgd, zoals Erkenbrand, blijft het politieke isolement van de partij voeden. De vraag blijft of De Vos de koers kan wijzigen om de inhoudelijke agenda waar zij naar streeft weer centraal te stellen, of dat de kandidatenlijst de partij blijft achtervolgen.